Анонс на 26 сентября

* Возле Администрации Президента Украины ВОО «Ассоциация жителей общежитий Украины» проведет мирную акцию по отстаиванию своих прав с требованием утвердить законопроект 8678 "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты" (о совершенствовании правового регулирования обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий) который был принят Верховной Радой Украины.

* Прес-конференція на тему: «Проект Бюджету-2012: оцінки парламентарів». Учасники: народний депутат (НУ НС), член парламентського комітету з питань бюджету Павло Жебрівський та народний депутат (ПР), член парламентського комітету з питань економічної політики Олексій Плотніков.

* Прес-конференція на тему: «Ситуація на фінансовому ринку та новації з валютними операціями». В роботі візьме участь президент Асоціації українських банків, віце-президент Центрально-Євразійської банківської федерації Олександр Сугоняко.

* Пресс-конференция на тему: «Удастся ли Януковичу решить газовый вопрос во время визита в Москву?». Участники: директор энергетических программ центра «Номос» Михаил Гончар и эксперт из энергетических вопросов Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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