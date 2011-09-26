ДАЙДЖЕСТ СМИ за 26 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Медведев видит президентом России Путина» пишет: на съезде партии «Единая Россия» в Москве Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву возглавить список "ЕР" на выборах в Госдуму, на что тот ответил ему предложением баллотироваться в президенты…

http://delo.ua/world/medvedev-vidit-prezidentom-rossii-putina-165009/

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Также «Дело» в публикации «ДТЭК, получив в концессию «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит», будет контролировать две трети рынка энергетического угля» пишет: ДТЭК планирует участвовать в конкурсе концессии «Ровенькиантрацит» и «Свердловантрацит». В случае победы компания Рината Ахметова может стать монополистом на рынке энергетического угля Украины, считают эксперты…

http://delo.ua/business/dtek-poluchiv-v-koncessiju-rovenkiantracit-i-sverdlovantracit-164994/

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«Дело» в публикации «Каким будет телевидение будущего» пишет: на завершившейся в Амстердаме крупнейшей ежегодной выставке мультимедиа и цифровых технологий IBC 2011 ведущие компании решали, как будет выглядеть телевидение будущего…

http://delo.ua/business/kakim-budet-televidenie-buduschego-164943/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Вкус победы» примеряет сланцы», в котором пишет: Европейский союз согласился предоставить Украине значительную квоту на беспошлинный ввоз в ЕС аграрной продукции. При этом по ряду товарных групп квота будет расти в течение первых 5 лет действия режима свободной торговли. Участники рынка удовлетворены достигнутыми договоренностями, хотя по ряду позиций, например по сахару, они хотели получить большую квоту. В рамках переговоров остался лишь один нерешенный аграрный вопрос — применение Украиной защитных мер вместо экспортных пошлин на семена подсолнечника и кожсырье…

http://www.kommersant.ua/doc/1781299

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Разве он может прогнуться?», в котором пишет: в обострившихся отношениях Москвы и Киева наступило перемирие. Россия отказалась от идеи во что бы то ни стало втянуть Украину в Таможенный союз и, как уверяют источники, готова обсуждать создание трехстороннего газового консорциума с ЕС на базе украинской ГТС. При этом ответ на вопрос, получит ли Киев желанную скидку на российский газ, может быть дан уже в октябре…

http://www.kommersant.ua/doc/1781384

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Издание «Экономические известия» в публикации «Банкиров обрекли на спекуляции» пишет: осень возвращает тревожные настроения в финансовую систему. Эксперты отмечают увеличивающийся спрос на валюту со стороны банков и их клиентов и обращают внимание на рост кредитных и депозитных ставок. Растущая стоимость кредитных ресурсов уменьшает спрос на заимствования и увеличивает расходы банков на обслуживание пассивов. Это снова подталкивает их к спекуляциям на валютном рынке…

http://finance.eizvestia.com/full/bankirov-obrekli-na-spekulyacii

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Рада приближает апокалипсис», в котором пишут: введение биометрических паспортов не улучшит отношения Украины с Евросоюзом, но отдалит

от «Русского мира»…

http://state.eizvestia.com/full/rada-priblizhaet-apokalipsis

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«Экономические известия» публикуют материал «С площадок повеяло холодом», в котором пишут: украинский фондовый рынок завершил прошлую неделю ожидаемым снижением котировок. Индекс UX остановился на отметке 1400,44 пункта, индекс ПФТС — на уровне 557,41. Польский индекс акций компаний с активами в Украине WIG-Ukrain по итогам пятничных торгов потерял 0,36% и составил 750,56 пункта…

http://finance.eizvestia.com/full/s-ploshhadok-poveyalo-holodom

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Газета «Сегодня» в публикации «Чего ждать Украине от третьего срока Путина — от газа до Тимошенко» пишет: Владимир Владимирович в 2012 году пойдет в президенты. После этого он имеет все шансы править Россией еще 12 лет. В таком случае общий срок правления ВВП (с 1999 года) достигнет 25 лет. За последние сто лет только товарищ Сталин правил Россией дольше…

http://www.segodnya.ua/news/14292140.html

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Также «Сегодня» в публикации «Валюту можно купить по водительским правам» пишет: в обменниках принимают загранпаспорта и водительские удостоверения…

http://www.segodnya.ua/news/14292128.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Тандемократия может и не сохраниться при президенте Путине» пишет: Дмитрий Медведев, уступая место в Кремле Владимиру Путину, получит максимальные гарантии сохранения роли второго человека в стране. Такие же, как у Путина…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1374934/snova_putin

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Также «Ведомости» в публикации «Российский фондовый рынок падал несмотря ни на что» пишут: российский рынок продолжил стремительно падать, хотя на западных биржах в пятницу был рост. Игроки называют происходящее повторением 2008 года…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1374932/chrezmernaya_reakciya

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Издание «Известия» в публикации «Городской транспорт может подорожать» пишет: в России местные власти смогут сами решать — сдерживать им тарифы или нет…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1374932/chrezmernaya_reakciya

(УНИАН)