Главное на 26 сентября (день)

Энергетика

ОАО «Газпром» до конца недели проведет очередные переговоры с Украиной, пока о конкретных цифрах и параметрах говорить рано.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР заявил журналистам в Москве, комментируя переговоры с Украиной по газовому вопросу.

«Да, прогресс есть, но говорить о каких-то конкретных цифрах и параметрах сегодня рано. Скорее уместно говорить об общем видении подходов к рассмотрению и решению вопросов газового сотрудничества», - сказал А.МИЛЛЕР.

«Вчера мы договорились о том, что очередная рабочая встреча с нашими украинскими друзьями состоится до конца этой недели», - добавил он.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО и председатель правления ОАО «Газпром» Алексей МИЛЛЕР обсудили конкретные пути реализации договоренностей, достигнутых президентами Украины и России и премьер-министром РФ 24 сентября, в сфере закупки и транзита российского газа.

Как сообщили УНИАН в Минэнерго Украины, переговоры состоялись в Москве, в ходе рабочей встречи Ю.БОЙКО и А.МИЛЛЕРА.

Как сообщал УНИАН, в субботу в резиденции российского президента "Завидово" состоялись переговоры президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия МЕДЕДЕВА, а также премьер-министра России Владимира ПУТИНА.

По словам Главы Украинского государства, на них достигнут существенный прогресс в газовых переговорах между двумя государствами.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает существенный прогресс в газовых переговорах между Украиной и Россией.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

В сообщении отмечается, что во время встречи президентов Украины и России, а также премьер-министра России, которая состоялась в подмосковной резиденции "Завидово", обсуждался широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, в частности, и вопрос сотрудничества в сфере транзита снабжения газа в Украину.

"В ходе переговоров достигнут существенный прогресс, который дает основания надеяться на достижение в ближайшее время конкретных результатов в интересах обеих стран", - отметил Президент Украины.

Также во время встречи принято решение о проведении в октябре в Украине очередного заседания Межгосударственной украино-российской комиссии.

Существенный прогресс достигнут на переговорах России и Украины по ставке транзита газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«По итогам переговоров президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА и президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, а также при участии премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА были достигнуты определенные договоренности», - говорится в сообщении.

«В развитие этих договоренностей состоялась встреча между Алексеем МИЛЛЕРОМ (глава «Газпрома» - УНИАН) и Юрием БОЙКО (министр энергетики и угольной промышленности Украины), в ходе которой они обсудили текущую ситуацию. По ее итогам глава «Газпрома» доложил президенту РФ, что в обсуждаемых вопросах ставки транзита газа на Украину достигнут существенный прогресс, что позволяет рассчитывать на заключение соответствующих договоренностей в интересах обеих сторон», - отмечает пресс-служба Кремля.

Финансы В правительственном проекте государственного бюджета на 2012 год очень много разногласий в цифрах.

Об этом заявил экс-руководитель Министерства финансов Игорь УМАНСКИЙ в комментарии ZN.UA.

По его словам, «в основном тексте законопроекта, приложениях, таблицах, пояснительных записках цифры «бьются» на достаточно значительные суммы».

И.УМАНСКИЙ напомнил, что вскоре после подачи документа даже лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ заявил о нестыковках в проекте на 4-5 млрд. «К сожалению, их там намного больше», - констатировал экс-руководитель Минфина.

«Например, в пояснительной записке доходы бюджета указываются в сумме 334 млрд. грн., а в самом тексте законопроекта - 337,5 млрд. Или трансферты Пенсионному фонду в пояснениях - 48,3 млрд., а в тексте и таблицах - 44,5 млрд.», - сообщил он.

По его словам, «совсем непонятная ситуация с полным несовпадением цифр по госдолгу и его финансированию - там полный бардак».

Например, как заявил И.УМАНСКИЙ, «в приложениях к проекту бюджета есть структура госдолга и по всем годам расписаны объемы погашений и суммы обслуживания. Поэтому эти цифры вообще не совпадают с заложенными непосредственно в проект закона о госбюджете».

«Если в соответствии с приложениями погашения в 2012 году составят 38 млрд. грн., то в тексте законопроекта заложено почти 60 млрд. На обслуживание госдолга в приложениях фигурируют 15,3 млрд. грн., а в законопроекте - 30 млрд.», - отметил И.УМАНСКИЙ.

«Похоже, что Минфин по старой «доброй» привычке заложил «запас прочности» для торговли с депутатами - около 5-7 млрд. грн., завысив расходы по статье «обслуживание госдолга», - считает он.

В Украине задолженность по выплате заработной платы в августе 2011 года по сравнению с июлем сократилась на 1,3% и на 1 сентября составила 1,155 млрд. грн. С начала года задолженность сократилась на 5,2%.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Самый высокий уровень задолженности (более 100 млн. грн.) на 1 сентября т.г. зафиксирован в трех областях Украины. В частности, в Донецкой области задолженность по зарплате на 1 сентября т.г. составила 233,009 млн. грн. (в августе 2011 года выросла на 1,3%, с начала года сократилась на 0,2%, по сравнению с данными на 1 сентября 2010 года сократилась на 3,6%), в Харьковской – 142,201 млн. грн. (в августе выросла на 1,5%, с начала года – на 11,2%, по сравнению с 1 сентября 2010 года увеличилась на 18,9%), в Луганской – 101,809 млн. грн. (в августе сократилась на 0,1%, с начала года – на 7,5%, по сравнению с 1 сентября прошлого года – на 33,6%).

Задолженность по заработной плате в Киеве на 1 сентября 2011 года составила 95,65 млн. грн. (в августе сократилась на 7%, с начала года – на 16,4%, по сравнению с 1 августа 2010 года – сократилась на 35%).

В Госстате отмечают, что рост задолженности по выплате зарплаты с начала года зафиксирован в 6 областях Украины.

Сокращение задолженности с начала года наблюдалось в 18 областях, АР Крым, Киеве и Севастополе. В частности, самый низкий уровень задолженности по зарплате на 1 сентября т.г. зафиксирован в Черновицкой области – 1,26 млн. грн. (в августе задолженность сократилась на 11%, с начала года – на 60%, по сравнению с 1 сентября 2010 года – в 4,5 раза), Ровненской – 2,344 млн. грн. (в августе сумма задолженности снизилась на 0,6%, с начала года – почти в 4 раза, по сравнению с 1 сентября 2010 года – почти в 5 раз) и Ивано-Франковской областях – 6,627 млн. грн. (в августе задолженность сократилась на 12,5%, с начала года – на 17,2%, по сравнению с 1 сентября 2010 года – на 37,3%).

Денег Международного валютного фонда (МВФ) не хватит на решение проблем, которые могут возникнуть из-за кризиса, заявила глава МВФ Кристин ЛАГАРД.

«Наши возможности в почти 400 млрд. долл. выглядят достаточными сегодня, но бледнеют в сравнении с потенциальными финансовыми нуждами нестабильных стран и наблюдателей во время кризиса», – цитирует К.ЛАГАРД «Би-Би-Си».

Это заявление глава МВФ сделала в Вашингтоне, где проходила встреча лидеров мировых финансовых министерств. МВФ и ряд других международных финансовых институтов в настоящее время выделяют кредиты Греции для того, чтобы предотвратить возможный дефолт этой страны.

По итогам совещания в столице США было выпущено коммюнике, в котором заявлено, что страны еврозоны и МВФ сделают все, чтобы разрешить долговой кризис и обеспечить финансовую стабильность в зоне евро в целом.

«Мы находимся в разных условиях, но наши экономики и финансовые системы тесно взаимосвязаны. Поэтому мы будет действовать коллективно, чтобы восстановить доверие и финансовую стабильность, и возродить глобальный рост», – говорится в документе.

Новый план спасения еврозоны, разработанный Международным валютным фондом (МВФ), предполагает списание 50% долга Греции, сообщает Газета.Ru.

Кроме этого, план предусматривает повышение объема фонда помощи Евросоюза до 2 трлн евро.

О введении мер может быть объявлено в течение пяти-шести недель.

Реализация плана станет непростой задачей, подчеркивается в сообщении, однако отсутствие действий может привести к финансовому кризису и рецессии.

Инвесторы уже неоднократно выражали недовольство медлительностью ЕС в решении экономических проблем зоны. Например, в июне финансист Джордж СОРОС заявил, что власти тянут время вместо того, чтобы искать решение финансовых проблем еврозоны.

«Власти не предлагают решения, они просто тянут время. Они всегда так делали, это нормально для властей. При таком раскладе, я боюсь, они совершают ошибку», – говорил тогда инвестор.

В пятницу в греческих СМИ появилась информация, что правительство страны рассматривает три варианта выхода из долгового кризиса, при этом лучший из них предполагает планомерный дефолт с отказом от 50% долгов, но затем источник в правительстве страны эту информацию опроверг.

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(УНИАН)