В СНГ будет создана ассоциация судей

Минск. Председатели высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов рассмотрят вопрос создания ассоциации судей СНГ.

Как сообщили собственному корреспонденту УНИАН в Республике Беларусь в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ, 29-30 сентября в Алматы пройдет заседание совета председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики.

Участники заседания планируют рассмотреть около 10 вопросов. В частности, члены совета рассмотрят вопросы по практике применения соглашения о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности, и новую редакцию рекомендаций по применению соглашения о размере госпошлины и порядке ее взыскания при рассмотрении споров между субъектами хозяйствования разных стран.

«Также планируется вынести на обсуждение вопросы, касающиеся таможенного законодательства стран Содружества в условиях интеграции, определения очередности погашения требований по денежным обязательствам, оказания международной правовой помощи между государствами - участниками СНГ, создания Евразийской юридической сети по гражданским и экономическим делам и ряд других», - говорится в сообщении пресс-службы Исполкома СНГ.

Справка УНИАН. Совет председателей высших арбитражных, хозяйственных, экономических и других судов, разрешающих дела по спорам в сфере экономики, образован в 2002 году с целью дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества и расширения взаимной правовой помощи по экономическим спорам. Одной из основных задач совета является объединение усилий по исполнению решений судов одного государства на территории другого, обмен опытом в сфере хозяйственного законодательства и норм судопроизводства при разрешении экономических споров. В состав совета входят представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана и Украины.