ЕС планирует признать "европейские устремления" участников ВП на саммите в Варшаве

Варшава. Европейский Союз на запланированном на конец этой недели саммите "Восточного партнерства" (ВП) в Варшаве планирует признать "европейские устремления и европейский выбор" некоторых государств-участников программы.

Об этом говорится в проекте итоговой декларации саммита, фрагментами которой владеет УНИАН.

В декларации подтверждается, что основной задачей ВП является помощь 27 государств Евросоюза шести странам-участницам программы Азербайджану, Беларуси, Армении, Грузии, Молдове и Украине в реформировании, что должно "ускорить политическую ассоциацию и экономическую интеграцию" с ЕС.

"Участники Варшавского саммита признают европейские устремления и европейский выбор некоторых партнеров и их усилия, направленные на построение глубокой и стабильной демократии", - сказано в проекте.

Авторы документа подчеркивают необходимость соблюдения государствами-участницами ВП основных демократических принципов, отмечая, что развитие двусторонних отношений каждого из государств будет зависеть от темпов и эффективности реформ.

“Партнеры, которые будут реформироваться наиболее активно, выигрывают больше от сотрудничества с Европейским Союзом, включительно с более тесной политической ассоциацией, более глубокой постепенной экономической интеграцией с внутренним рынком ЕС и большей помощью ЕС”, - сказано в документе.

В конце проекта декларации упоминается о создании углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС. “В этом контексте участники Варшавского саммита ожидают на возможность завершения переговоров к запланированному на декабрь 2011 года саммиту УКРАИНА-ЕС”, - указывается в проекте.

В документе также указывается, что одной из ключевых целей «Восточного партнерства» является введение безвизового режима для государств-участниц программы, первыми шагами на этом пути должны быть подписание и успешная реализация соглашений об упрощении визового режима и о реадмиссии. “Как только эти соглашения будут заключены и эффективно введены в действие, Европейский Союз и государства-партнеры будут осуществлять постепенные шаги к безвизовому режиму в установленном порядке и индивидуально, в зависимости от выполнения условий хорошо организованной и безопасной мобильности, согласно критериям, определенным в двухеэтапном плане действий по введению безвизового режима”, - подчеркивается в декларации.

Участники Варшавского саммита также планируют отметить продвижение Украины и Молдовы в реализации планов действий по введению безвизового режима с ЕС. “Эти планы могут служить моделями для других государств-партнеров.”, - сказано в проекте.

Кроме того, согласно документу, участники саммита планируют подтвердить готовность развивать сотрудничество со странами-членами «Восточного партнерства» в сферах борьбы с нелегальной миграцией, терроризмом и международной преступностью, как в двухстороннем, так и в многостороннем форматах.

“Приветствуем начало реализации Восточноевропейской программы в отношении энергоэффективности и окружающей среды (Eastern Europe Energy Efficiency and Environment Partnership) с Украиной и готовы работать над расширением ее влияния на других партнеров”, - написано в документе.

Авторы декларации также ожидают от Еврокомиссии предложений в рамках дальнейшей многолетней финансовой перспективы нового инструмента Европейской политики соседства (ENP), «которые, в частности, будут отображать новый уровень амбиций ENP».

Проинформированный источник сообщил УНИАН, что текст итоговой декларации саммита уже согласован в структурах Евросоюза, отметив, что консультации продолжаются только с представителями стран-участниц программы.

“Одним из спорных пунктов является пункт в отношении Беларуси, а также другие, например, насколько часто упоминаются в тексте отдельные кавказские государства”, - отметил собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, саммит “Восточного партнерства”, который должен стать одним из главных мероприятий первого в истории председательствования Польши в Европейском Союзе, состоится в Варшаве 29-30 сентября.

Справка УНИАН. Программа ЕС «Восточное партнерство» была основана в мае 2009 года. Эта программа направлена на углубление отношений ЕС с восточными странами-соседями. В «Восточном партнерстве» принимают участие Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина.

Евросоюз выделил на ВП 600 млн. евро до 2014 года. Согласно предыдущему плану, 350 млн. евро планируется расходовать на многосторонние проекты, 175 млн. евро - на реформы в странах-партнерах и 75 млн. евро - на проекты регионального развития.