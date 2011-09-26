Анонс на 27 сентября

* Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с и.о. Президента Республики Молдова, Председателем Парламента Марианом Лупу. Также Президент Украины Виктор Янукович проведет встречу с Президентом УЕФА Мишелем Платини.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров ознакомится со строительством новых станций метро в Киеве.

* Премьер-министр Украины Николай Азаров примет участие в Международном инновационном форуме стран СНГ-2011.

* Состоится открытое совещание на тему: «Рефинансирование ГИУ ипотечных кредитов и направление сотрудничества с банками-партнерами». Вопросы: Состояние и тенденции развития ипотечного кредитования в Украине. Возобновление активных операций по рефинансированию ипотечных кредитов как результат оживления рынка. Ипотечные облигации. Опыт и перспективы. Программа ГИУ поддержки завершения строительства объектов жилищного назначения и приобретения жилья с помощью ипотечного кредитования через механизм рефинансирования ГИУ банков - партнеров.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Распродажа с/г земель и лишение льгот как попытка изменения конституционного строя". Вопросы: Запланированная распродажа земель сельскохозяйственного назначения и лишение льгот необеспеченных категорий народа Украины как попытка изменения конституционного строя в Украине. Позиция Общественного движения «Вільний простір» и Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины. Участники: Анатолий Ковалев, председатель Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины; Владимир Гуменюк, председатель всеукраинского объединения ветеранов, главный атаман СКУ «Січ»; Алексей Цокалов, председатель Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Бобринецкого района; Павел Жовниренко, член Координационного совета Ассамблеи ОО МСБ Украины; Александр Таран, председатель ОО офицеров запаса «Команда «За своих!»; Виктор Чмиленко, председатель Комитета защиты родной земли Кировоградской области; Игорь Запрудский, член Совета общественного движения «Вільний простір»

* Пресс-конференция на тему: "Репутационные оценки банков с иностранными акционерами экспертами инвестиционного рынка Украины. Итоги первого полугодия 2011г. в открытой версии исследования Goodwill-фактор, проводимого журналом "Власть денег" и исследовательской компанией NOKs fishes". Участники: главный редактор журнала "Власть денег" Оксана Митницкая; управляющий партнер исследовательской компании NOKs fishes Олег Кононенко; управляющий партнер исследовательской компании NOKs fishes Наталья Кононенко.

* Пресс-конференция на тему: «Отопительный сезон 2011-2012 гг.: состояние, планы, риски». Участники: Анатолий Железко, начальник отдела технического регулирования в теплоэнергетики Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины; Владимир Стороженко, начальник главного управления жилищного хозяйства КГГ.

* В УНИАН состоится пресс-конференция первого заместителя председателя Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы Украины Владимира Горжеева по случаю Всемирного дня борьбы с бешенством на тему: «Реализация государственной программы оздоровления территории Украины от бешенства на 2008-2015 годы ».

* В УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная Дню Инвестора 2011. Интернет-технологии и инновации» (IDCEE 2011), который пройдет в Киеве 25-26 октября в Выставочном центре АККО Интернешнл. Участники: Виктория Тигипко, соучредитель, управляющий директор венчурного фонда TA Venture, соорганизатор IDCEE; Елена Масолова, член правления Groupon Россия, CEO компании Pixonic;Денис Довгополый, президент GrowthUP Incubator, соорганизатор IDCEE; Карл Робб, исполнительный вице-президент и президент EPAM Systems в Европе. IDCEE (www.idcee.org) — ежегодное мероприятие международного масштаба в сфере интернет-технологий и инноваций. Инвестиционный фонд «TA Venture» с 2010 года инвестирует в перспективные интернет-проекты в США, Европы, фокусируясь на проекты в Украине, России и других странах СНГ.

* В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Штурм Рады: что дальше?” Всеукраинской общественной организации «Никто кроме нас» - организатора митинга 20 сентября возле Верховной Радой Украины, в котором приняли участие более 10 000 человек”. Организация вышла с переговорного процесса с властью. В пятницу 23 сентября не был ликвидирован Законопроект № 9127 о льготах незащищенных слоев населения, который лишает конституционных прав 16 категорий граждан Украины, ликвидации которого требовали митингующие. О дальнейших планах НКН расскажут учасники пресс-конференции: Александр Ковалев лидер НКН, члены НКН - Борис Новожилов, Петр Рябенко.

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