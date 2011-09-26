Главное на 26 сентября (вечер)

Финансы

Совет ЕС поддержал заключение соглашения о ЗСТ с Украиной как можно быстрее

Брюссель. Совет по вопросам внешней торговой политики ЕС поддержал заключение соглашения с Украиной о зоне свободной торговли как можно быстрее.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня по итогам заседания Совета ЕС министр по экономическим делам Польши Марцин КОРОЛЕЦ.

«Совет поддержал заключение соглашения с Украиной о всесторонней зоне свободной торговли самое позднее до саммита ЕС-Украина в декабре этого года», - сказал он.

В свою очередь комиссар ЕС по вопросам торговли Карел де ГУХТ также отметил, что ЕС и Украина находятся на пути заключения соглашения до конца этого года.

По его словам, комиссар находится в постоянном контакте с украинским первым вице-премьер-министром Андреем КЛЮЕВЫМ.

«Мы приближаемся к заключению договора», - сказал он.

Отвечая на вопрос о возможности заключения соглашения о зоне свободной торговли без соглашения об ассоциации из-за проблем с делом против экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, комиссар отметил, что обычно политическая и экономическая часть соглашения всегда принимаются вместе.

«Эти соглашения всегда вместе. И это будет и здесь. Я не буду говорить о политических проблемах, которые могут быть, мы должны продвигаться в переговорах с тем, чтобы достичь соглашения до саммита ЕС-Украина в декабре», - сказал К. Де ГУХТ.

Вместе с тем, он отметил, что соглашение может вступить в силу раздельно, что связано с процедурой ратификации соглашения (для ратификации экономической части необходимы решение Совета ЕС и Европарламента, а политической – ратификация во всех 27-ми парламентах стран-членов ЕС – УНИАН).

«Я могу достичь соглашения, а потом оно попадает в европейскую «мельницу»», - сказал комиссар ЕС.

Говоря о ходе переговоров, К. Де ГУХТ отметил, что в вопросах сотрудничества в энергетике все еще остается ряд нерешенных вопросов, в частности, относительно того, какие положения будут применяться в случае прерывания поставок энерегоресурсов, следующих транзитом через Украину.

Министр по экономическим вопросам Польши отметил, что большинство участников заседания поддержали завершение переговоров с Украиной как можно быстрее, хотя ряд технических вопросов все еще требуют завершения.

«Можно сказать, что у нас хорошие новости, но пить шампанское еще рано», - подчеркнул М.КОРОЛЕЦ.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС ведут переговоры про создание зоны свободной с февраля 2008 года.

Стороны планируют заключить соглашение до конца нынешнего года.

Соглашение о зоне свободной торговли будет составляющей частью соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

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Средняя зарплата в Украине сократилась до 2694 грн.

Средняя заработная плата штатных работников в Украине в августе 2011 года сократилась на 2% и на 1 сентября составила 2,694 тыс. грн. (по сравнению с августом 2010 года выросла на 18,2%).

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Самый высокий уровень средней зарплаты в Украине на 1 сентября т.г. наблюдался в Киеве – 4,056 тыс. грн. (в августе средняя зарплата снизилась на 2,8%), а также в Донецкой – 3,184 тыс. грн. (снижение на 0,1%), Киевской – 2,863 тыс. грн. (рост на 0,4%) и Днепропетровской областях – 2,822 тыс. грн. (снижение на 2,2%).

Самый низкий – в Тернопольской – 1,925 тыс. грн. (снижение на 1,5%), Херсонской – 2,001 тыс. грн. (снижение на 5%) и Черниговской областях – 2,033 тыс. грн. (снижение на 2,7%).

В целом снижение уровня средней заработной платы в августе 2011 года наблюдалось во всех областях и АР Крым.

В частности, на 1 сентября средняя зарплата в Винницкой области составила 2,123 тыс. грн. (снижение в августе на 4,2%), Волынской – 2,065 тыс. грн. (снижение на 3,6%), Житомирской – 2,121 тыс. грн. (снижение на 3,3%), Закарпатской – 2,1 тыс. грн. (снижение на 3,8%), Запорожской – на 2,681 тыс. грн. (снижение на 1,9%), Ивано-Франковской – 2,303 тыс. грн. (снижение на 2,4%), Кировоградской – 2,181 тыс. грн. (снижение на 2,5%), Луганской – 2,786 тыс. грн. (снижение на 0,9%), Львовской – 2,324 тыс. грн. (снижение на 1,2%), Николаевской – 2,487 тыс. грн. (снижение на 2,8%), Одесской – 2,407 тыс. грн. (снижение на 4,4%), Полтавской – 2,547 тыс. грн. (снижение на 1,1%), Ривненской – 2,228 тыс. грн. (снижение на 3,4%), Сумской – 2,279 тыс. грн. (снижение на 0,8%), Харьковской – 2,466 тыс. грн. (снижение на 1,4%), Хмельницкой – 2,143 тыс. грн. (снижение на 1,8%), Черкасской – 2,21 тыс. грн. (снижение на 2,6%), Черновицкой – 2,04 тыс. грн. (снижение на 3,2%), в АР Крым – 2,378 тыс. грн. (снижение на 2,5%).

По данным Госстата, в январе-августе 2011 года в Украине фонд оплаты труда был начислен в размере 221,393 млрд. грн.

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ТЭК

Украина и Россия договорились о пересмотре газовых контрактов

Украина и Россия достигли договоренности о пересмотре газовых контрактов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с делегацией испанских сенаторов.

«Нам наконец удалось достичь договоренности с Россией о пересмотре контрактов», - сказал Н.АЗАРОВ, информируя сенаторов о результатах переговоров президентов Украины и России Виктора ЯНУКОВИЧА и Дмитрия Медведева, а также премьер-министра РФ Владимира ПУТИНА 24 сентября.

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Россия согласилась на создание трехстороннего консорциума по управлению ГТС при участии ЕС

Россия согласилась на создание с Украиной трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой при участии Европейского Союза.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с делегацией испанских сенаторов.

«Россия согласилась с нами относительно создания трехстороннего консорциума при участии ЕС. Это, безусловно, повысит надежность нашей газотранспортной системы и создаст возможность для Европы бесперебойно получать газ», - сказал Н.АЗАРОВ, информируя сенаторов о результатах переговоров президентов Украины и России, а также премьер-министра РФ 24 сентября.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября в России состоялись переговоры Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА с президентом и премьером РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и Владимиром ПУТИНЫМ.

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«Черноморнефтегаз» ввел в эксплуатацию новую скважину

ГАО «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АР Крым) ввело в эксплуатацию четвертую скважину на новой платформе БК-1 на Архангельском газовом месторождении в северо-западной части шельфа Черного моря.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Согласно сообщению, объем добычи на новой скважине составляет около 50 тыс. куб. м газа в сутки. Скважина подключена к подводному газопроводу.

После ввода в эксплуатацию новой скважины суточный отбор с платформы БК-1 достиг 170 тыс. куб. м в сутки.

Как сообщал УНИАН, в июле т.г. «Черноморнефтегаз» ввел в эксплуатацию первую скважину на платформе БК-1 и начал промышленную добычу газа на указанной платформе.

Справка УНИАН. ГАО «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

В настоящее время на балансе ГАО «Черноморнефтегаз» находятся 17 месторождений, из которых 11 газовых, 4 газоконденсатных и 2 нефтяных. Суммарные запасы всех месторождений сегодня составляют: по природному газу – 58,56 млрд. куб. м, по газовому конденсату – 1231 тыс. тонн, по нефти – 2530 тыс. тонн.

100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нафтогаз Украины».

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Агро

Украина согласилась на поэтапное снижение экспортной пошлины на подсолнечник

Украина согласилась на поэтапное снижение экспортной пошлины на подсолнечник на 1% в год - до нуля в течение 10 лет в рамках зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, комментируя результаты договоренностей, достигнутых в ходе 18-го раунда переговоров Украины и ЕС о создании зоны свободной торговли.

Согласно сообщению, стороны договорились, что снижение пошлины на экспорт подсолнечника из Украины будет проходить по такой же схеме, как и при подписании договора о вступлении Украины во Всемирную торговую ассоциацию. «Пошлина будет снижаться на 1% в год, за 10 лет - до нуля», - отметили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК считает, что Украина достигла положительных результатов по аграрным вопросам в переговорах о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом.

По словам министра, переговорной группе удалось достичь увеличения квот практически по всем видам продукции в 2-4 раза. «Аграрный сектор практически работу по подготовке к подписанию соглашения о зоне свободной торговли с ЕС завершил», - сказал он.

Напомним, 18-й раунд переговоров между Украиной и ЕС по созданию зоны свободной торговли проходил 19-23 сентября в Брюсселе.

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Строительство

Платини: в подготовке Львова к Евро-2012 остались лишь небольшие проблемы

Президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ считает, что в подготовке Львова к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года остались лишь небольшие проблемы, которые будут решены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ПЛАТИНИ сказал сегодня во время брифинга на львовском стадионе.

«Очень приятно еще раз быть во Львове. Я наблюдаю большие изменения. Власть сделала очень много. Это большой шаг вперед…», - сказал президент УЕФА.

По его словам, в подготовке Львова к Евро-2012 остались небольшие проблемы, которые будут решены. «Я за это не переживаю», - добавил М.ПЛАТИНИ.

Он также сообщил, что завтра встретится с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ и обсудит вопрос подготовки украинских городов к Евро-2012.

Сегодня в рамках рабочего визита во Львов делегация УЕФА во главе с М.ПЛАТИНИ осмотрела аэропорт и стадион, которые готовят к европейскому чемпионату.

В состав официальной делегации УЕФА входят генеральный секретарь УЕФА Джанни ИНФАНТИНО, исполнительный директор UEFA Events S.A. Дэвид ТЕЙЛОР, комиссар УЕФА Евро-2012 Жак ЛАМБЕР и операционный директор UEFA Events S.A. Мартин КАЛЛЕН.

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Минрегионстрой создал группу по возобновлению строительства трех жилых долгостроев "Київвисотбуда"

В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины создана рабочая группа по возобновлению строительства жилых долгостроев компаний ООО «Київвисотбуд» и ООО «Агробудпереробка Лтд» по ул. Старонаводницкой, 2-20, ул. Семьи Сосниных, 4-а в Киеве и ул. Киевский Шлях, 97 в Борисполе Киевской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, более четырех лет свыше тысячи семей не могут получить полностью оплаченные квартиры в данных объектах.

В состав рабочей группы вошли, в частности, уполномоченный представитель Администрации Президента, представители центральных органов исполнительной власти и представители общественных организаций по вопросам строительства данных объектов.

В пресс-службе отметили, что на сегодня разработан и согласован с Киевской городской государственной администрацией проект плана мероприятий по возобновлению строительства, включающий передачу прав заказчика строительства по незавершенному строительству КГГА, передачу права генерального подрядчика незавершенного строительства ООО «Бориспольгорстрой», продление срока действия аренды земельных участков под объектами незавершенного строительства ООО «Київвисотбуд» в 4-а микрорайоне жилмассива «Позняки» с дальнейшей передачей прав заказчика строительства ООО «Бориспольгорстрой».

После утверждения плана строительство будет возобновлено и завершится достаточно быстро, уверяют в министерстве.

Справка УНИАН. В ноябре 2006 г. компании ООО «Київвисотбуд» и ООО «Агробудпереробка Лтд» приостановили строительство четырех жилых домов в Киеве и области (в Чубинском, в Борисполе и в Киеве по ул. Старонаводницкая и ул. Семьи Сосниных) из-за недостатка финансирования. По данным директора ООО “Київвисотбуд” Егора ЗЕМЕЛЕВА, в строительство жилых домов инвестировали около 1,5 тыс. вкладчиков, а для завершения строительства было необходимо около 1 млрд. грн.

По словам Татьяны ТКАЧИК - юриста ООО «Київвисотбуд» и ООО «Агробудпереробка Лтд», представителя совладельцев компаний Николая и Александра МАРИНЕХ, руководство «Київвисотбуд» и «Агробудпереробка Лтд» заявило о возобновлении строительства четырех объектов в Киеве и области с февраля 2007 года. По ее данным, на достройку объектов нужно около 300 млн. грн.

В сентябре 2007 года инвестиционная компания «Регион-инвест», которая аккумулировала средства частных инвесторов в строительство жилья, просила застройщика жилых домов - компанию «Київвисотбуд» передать ей право аренды на земельные участки под домами по ул. Семьи Сосниных, 4а в Киеве и по ул. Киевский Шлях, 97 в Борисполе для того, чтобы самостоятельно их достроить.

По оценкам инвесткомпании, на то время на достройку жилого дома по ул. Семьи Сосниных, 4а необходимо было около 100 млн. грн., а на завершение строительства дома по Киевскому Шляху в Борисполе - меньше 100 млн. грн.

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Соцполитика

Жителям общежитий предоставили право приватизировать свое жилье

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правового регулирования обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как заявил Президент, отныне жителей общежитий не будут иметь права отселять из помещений, в которых они живут.

«Каждый украинец должен быть уверен в своем будущем в собственных стенах», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как отметили в пресс-службе, новая редакция закона предусматривает обязательную передачу общежитий в собственность территориальных общин с дальнейшей их приватизацией и определяет порядок этой процедуры.

По закону, на приватизацию имеют право граждане, которые на законных основаниях длительное время (не менее пяти лет) зарегистрированы и фактически проживают в общежитиях, предназначенных для проживания одиноких граждан или для проживания семей, и не имеют другого собственного жилья.

Документ предусматривает также продление на три года моратория на отчуждение общежитий.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 8 сентября приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования правового регулирования обеспечения реализации жилищных прав жителей общежитий".

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Транспорт/Связь

«Укрзализныця» хочет перейти на новую систему классификации пассажирских поездов

Специалистами железнодорожной отрасли разработана новая система классификации пассажирских поездов.

Как сообщает пресс-центр «Укрзализныци», подготовлен проект новой системы классификации пассажирских поездов, новая система разработана во исполнение Национального плана действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утвержденного Указом Президента Украины «О Национальном плане действий на 2011 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы » от 27 апреля 2011 № 504/2011.

Как отмечают в ведомстве, новая система классификации находится на рассмотрении и утверждении в Министерстве инфраструктуры Украины.

«Укрзализныцей» предложены следующие классы пассажирских поездов:

дневные пассажирские поезда - Евро Сити (EС), Интер Сити + (ИС +), Интер Сити (ИС), Региональный экспресс (РЭ), Региональный поезд (PП); ночные пассажирские поезда - Евро Найт (EN), Ночной экспресс (НЭ), Ночной скорый (НС), Ночной пассажирский (НП).

Согласно сообщению, Евро Сити (EС) - дневной поезд высокоскоростной международного сообщения. Требования: маршрутная скорость 90 км/час и более при допустимой скорости более 200 км/час, минимум остановок, вагоны с местами для сидения 1 класса с уровнем сервиса «премиум» и 2 класса по уровню сервиса «бизнес», повышенная стоимость проезда за счет скорости и комфорта/сервиса.

Интер Сити + (ИС +) - дневной скоростной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость 90 км/час и более при допустимой скорости до 200 км/час, минимум остановок, вагоны с местами для сидения 1 класса с уровнем сервиса «премиум» и 2 класса по уровню сервиса «бизнес», повышенная стоимость проезда за счет скорости и комфорта/сервиса.

Интер Сити (ИС) - дневной скоростной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость от 70 до 90 км/час при допустимой скорости до 160 км/час, минимум остановок, вагоны с местами для сидения 1 класса с уровнем сервиса «премиум», 2 класса по уровню сервиса «бизнес», 3 класса с уровнем сервиса «стандарт», повышенная стоимость проезда за счет скорости и комфорта/сервиса.

Региональный экспресс (РЭ) - дневной скоростной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость от 70 до 90 км/час при допустимой скорости до 140 км/час, вагоны с местами для сидения 1 класса с уровнем сервиса «бизнес», 2 класса по уровню сервиса «бизнес» и 3 класса по уровню сервиса «стандарт», при определении стоимости проезда учитывается доплата за скорость и комфорт/сервис.

Региональный поезд (PП) - дневной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость до 70 км/час при допустимой скорости до 120 км/час, вагоны с местами для сидения 2 класса с уровнем сервиса «бизнес» и 3 класса по уровню сервиса «стандарт», при определении стоимости проезда учитывается доплата за комфорт/сервис.

Евро Найт (EN) - ночной скоростной поезд международного сообщения. Требования: маршрутная скорость 90 км/час и более при допустимой скорости до 200 км/час, минимум остановок, вагоны с местами СВ + с уровнем сервиса «премиум», СВ с уровнем сервиса «бизнес» и К (купе) с уровнем сервиса «бизнес», повышенная стоимость проезда за счет скорости и комфорта/сервиса.

Ночной экспресс (НЭ) - ночной скоростной поезд, который может использоваться как для международного, так и регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость от 70 до 90 км/час при допустимой скорости до 160 км/час, вагоны с местами СВ с уровнем сервиса «бизнес», К (купе) с уровнем сервиса «стандарт» и ВЛ (плацкарт) с уровнем сервиса «эконом», стоимость проезда зависит от типа мест вагонах и уровня комфорта/сервиса.

Ночной скорый (НС) - ночной скорый поезд, который может использоваться как для международного, так и регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость от 50 до 70 км/час при допустимой скорости до 140 км/час, вагоны с местами СВ с уровнем сервиса «бизнес» К (купе) с уровнем сервиса «стандарт» и ПЛ (плацкарт) с уровнем сервиса «эконом», стоимость проезда зависит от типа мест в вагонах и уровня комфорта/сервиса.

Ночной пассажирский (НП) - ночной поезд регионального сообщения. Требования: маршрутная скорость до 50 км/час при допустимой скорости до 140 км/час, вагоны с местами К (купе) с уровнем сервиса «стандарт» и ПЛ (плацкарт) с уровнем сервиса «эконом», стоимость проезда зависит от типа мест в вагонах и уровня комфорта/сервиса.

Рекомендуемый перечень услуг, который может предоставляться в поездах, формируется на основании их классификации и зависит от уровня комфорта/сервиса.

Как отмечают в ведомстве, к преимуществам классификации относится: полное соответствие с классификацией Европейского Союза; соответствие украинских и англоязычных названий и аббревиатур; лаконичность; понятность для потребителя; лингвистическое и семантическое соответствие и понятность потребителям из Украины и ЕС; соответствие целям рыночного позиционирования; подражание существующей в Украине классификации; соответствие существующим и перспективным тарифным политикам.

Справка УНИАН. Сейчас в Украине поезда классифицируются как скорые пассажирские, ускоренные пассажирские, обычные пассажирские. Поезда могут быть фирменными, повышенного комфорта.

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