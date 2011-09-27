Россия сменит тон в переговорах с Украиной о ТС – источник с российской стороны

Россия сменит тон в переговорах с Украиной о вхождении в Таможенный Союз и вместо выдвижения ультимативных условий, будет предпринимать меры для того, чтоб продемонстрировать Украине реальные выгоды от участия в ТС.

Об этом УНИАН стало известно от источников с российской стороны, информированных о планах России по развитию сотрудничества с Украиной в рамках ТС.

«Россия пока не будет так жестко как ранее выставлять требования Украине по вхождению в Таможенный Союз», - сообщил источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что Россия попытается найти «интересные способы» заинтересовать Украину к вступлению в ТС.

В частности, со стороны ТС могут быть приняты решения в пользу украинских экспортеров. Так, по информации источника, на днях уже принято решение об упрощении процедуры ввоза украинских труб большого диаметра на территорию ТС.

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти декларируют намерение подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, которое будет включать создание углубленной зоны свободной торговли, в декабре 2011 года.

В то же время Российская Федерация призывает Украину присоединиться к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.