ДАЙДЖЕСТ СМИ за 27 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Эксперты: Украина начала процесс передачи ГТС «Газпрому» пишет: прогресс в переговорах по газу, о котором заявили власти Украины и России, свидетельствует о начале процесса передачи газотранспортной системы страны в управление «Газпрому». К такому мнению пришли все опрошенные «Делом» эксперты…

http://delo.ua/ukraine/eksperty-ukraina-nachala-process-peredachi-gts-gazpromu-165082/

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Также «Дело» в публикации «Тигипко: Янукович поднимет цены на газ для населения ради кредита МВФ» пишет: Президент будет вынужден до конца 2011 года повысить тарифы на газ для населения, чтобы выполнить ключевое условие возобновления кредитов международных финансовых организаций, сказал вице-премьер Сергей Тигипко…

http://delo.ua/ukraine/tigipko-janukovich-podnimet-ceny-na-gaz-dlja-naselenija-radi-kredit-165067/

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«Дело» в публикации «Суд над Тимошенко продлится минимум до ноября - Карасев» пишет: политолог Вадим Карасев считает, что суд над экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко продлится до середины ноября и что вердикт в ее деле будет зависеть от выбора между Евросоюзом и Россией…

http://delo.ua/ukraine/sud-nad-timoshenko-prodlitsja-minimum-do-nojabrja-karasev-165104/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Украине подтвердили цель», в котором пишет: стало известно о договоренностях, достигнутых странами Евросоюза при подготовке к саммиту Восточного партнерства (ВП), который состоится в Варшаве 29-30 сентября. Предполагается, что перспектива отмены визового режима для Украины и других стран ВП перестанет быть "долгосрочной", а для реформирования партнерам ЕС будут выделены небольшие дополнительные средства. Остаются и несогласованные вопросы — Польша пытается убедить другие страны ЕС в необходимости безусловного завершения переговоров по соглашению об ассоциации с Украиной…

http://www.kommersant.ua/doc/1781952

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Россияне идут в Украину за газом», в котором пишет: российские инвесторы активно скупают акции украинских нефтегазовых компаний. В Regal Petroleum вчера сообщили, что 9,9% ее акций сконцентрировали структуры "Альфа-Групп", а структуры ВТБ ранее купили 6,4% акций JKX. Банкиры утверждают, что инвестировать в этот сектор сейчас выгодно — цены на газ на внутреннем рынке будут расти. Но в Минэнерго опасаются, что бумаги могут быть перепроданы структурам "Газпрома"…

http://www.kommersant.ua/doc/1781962

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Издание «Экономические известия» в публикации «Кабмин ошибся в 80 раз» пишет: все заявления чиновников о развитии трансшипмента в украинских портах пока оказались лишь пиаром. Принятые несвоевременно половинчатые законы так и не создали благоприятных условий для этого режима, и страна продолжает терять миллионы долларов в конкурентной борьбе за грузопотоки…

http://markets.eizvestia.com/full/kabmin-oshibsya-v-80-raz

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Автогражданка метит в десятку», в котором пишут: Госфинуслуг намерена установить максимальный лимит выплаты при оформлении европротокола по договорам ОСАГО в 10 тыс. грн. Начиная с 2013 г., эта планка будет поднята до 25 тыс. грн., что, по мнению представителей страховых компаний, является необоснованным…

http://state.eizvestia.com/full/avtograzhdanka-metit-v-desyatku

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«Экономические известия» публикуют материал «Банки заплатят за риск», в котором пишут: НБУ предложил внести изменения в закон «О Фонде гарантирования вкладов физических лиц» с тем, чтобы дифференцировать размер взносов в ФГВФЛ в зависимости от стоимости привлекаемых банком ресурсов. Но малые банки уверены, что таким образом регулятор перекладывает на них неподъемные риски…

http://finance.eizvestia.com/full/banki-zaplatyat-za-risk

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Газета «Сегодня» в публикации «Дядю Степу сделают жандармом» пишет: милицию предлагают переименовать либо в полицию, либо в жандармерию…

http://www.segodnya.ua/news/14292588.html

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Также «Сегодня» в публикации «Зарплаты у строителей растут быстрее, чем у медиков» пишет: зарплата среднего украинца за август сократилась на 55 гривен по сравнению с июлем и составила 2694 гривни. А вот по сравнению с августом 2010 года она выросла на 18,2%, или на 414 гривен. Месячное падение эксперты связывают с сезоном отпусков…

http://www.segodnya.ua/news/14292596.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Тандем уволил министра финансов» пишет: вице-премьер и министр финансов РФ покинул правительство в результате ультиматума президента. Алексей Кудрин не стал отказываться от своих слов, а Владимир Путин не стал его удерживать…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1376022/ushel_ne_ispugavshis

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Также «Ведомости» в публикации «Доллар и евро в России продолжают дорожать» пишут: никакой угрозы обрушения рубля нет, заявил вчера председатель ЦБ России Сергей Игнатьев. Тем временем рубль потерял еще 1%, опустившись до двухлетнего минимума — 32,42 руб./$…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1376021/s_rublem_vse_v_poryadke

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Издание «Известия» в публикации «Армия прекратила закупку «калашниковых» пишет: российские военные говорят, что не возобновят контракт с «Ижмашем», пока там не сделают новый автомат…

http://www.izvestia.ru/news/501933

(УНИАН)