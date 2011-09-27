Заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии пройдет в октябре в Украине

Москва. Пятое заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии под руководством президентов двух стран пройдет в октябре в Украине, но точная дата еще не определена.

Об этом УНИАН сообщили в дипломатических кругах.

«Комиссия пройдет в октябре в Украине, но точная дата не определена”, - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сказал, что заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии желательно проводить, “но, по моему мнению, желательно проводить с конкретным содержанием”.

В.ЯНУКОВИЧ предложил уже этой осенью провести заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии.

Он отметил, что в двусторонних отношениях между Россией и Украиной накопилось много вопросов, которые нуждаются в быстром решении.

По мнению главы Украинского государства, эти вопросы можно быстро решить, поскольку уже они проработаны правительствами и подкомиссиями Межгосударственной украинско-российской комиссии. В.ЯНУКОВИЧ высказал мнение, что желательно провести заседание этой комиссии под председательством двух президентов до проведения второго Украинско-Российского форума, который пройдет на уровне глав государств в октябре 2011 года в Донецке.

25 августа посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО заявил, что уже почти подготовлены и во время ближайшего заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии будут подписаны два соглашения по Черноморскому флоту РФ. Одно регулирует режим и порядок пребывания военнослужащих флота вне границ их дислокации, а второе - совместные действия в борьбе со стихийными бедствиями, сообщил он.