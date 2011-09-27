МИД рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Йемен

Министерство иностранных дел Украины рекомендует украинцам воздержаться от поездок в Йемен.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«В связи с продолжением обострения внутриполитической ситуации в Йеменской Республике МИД Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Йемен, а тем гражданам, которые сейчас находятся на территории страны, покинуть ее», - сказал А.ДИКУСАРОВ.

Он отметил, что ситуация в Йемене продолжает оставаться в состоянии неустойчивого равновесия с угрозой возникновения гражданской войны и распада государства. В связи с этим Украина призывает все причастные стороны принять исчерпывающие меры с целью гарантирования безопасности гражданского населения Йемена и иностранных граждан, которые проживают или находятся на территории страны, и выражает надежду, что внутриполитический кризис в Йеменской Республике будет разрешен путем достижения взаимопонимания между представителями оппозиции и нынешним руководством страны.

Как сообщалось, в Йемене массовые выступления оппозиции с требованием отставки Президента страны Али Абдаллы САЛЕХА продолжаются с января. За это время в столкновениях с армией и органами безопасности погибло более 1000 человек.