Главное на 27 сентября (день)

Финансы

Новые правила обмена валюты являются пресечением зарплат в конвертах - Азаров

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает приемлемыми новые правила обмена валюты, однако настаивает на необходимости ликвидировать неудобства при обмене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что вчера, 26 сентября, встречался с главой Национального банка Украины Сергеем АРБУЗОВЫМ и обсуждал с ним вопрос правил обмена валюты.

«Я ему сказал, что есть определенные жалобы, определенные беспокойства людей, и не только рядовых, но и Ассоциации украинских банков. Поэтому надо рассмотреть. Пошел первый опыт применения (новых правил – УНИАН). Какие у наших людей возникают вопросы? Надо эти проблемы снимать. То, что решение Национального банка в принципе правильное, у меня сомнений не вызывает», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что введение новых правил, в том числе, связано с необходимостью борьбы с теневой экономикой, зарплатами в конвертах. При этом глава правительства добавил, что доллар не должен применяться в Украине как средство расчета.

«У нас нормальная валюта - гривня. Она стабильна, надежна, она должна использоваться при расчетных операциях в стране. Доллар нужен там, где человек, например, хочет поехать на отдых, но его хождение в стране должно быть ограничено», - подчеркнул Н.АЗАРОВ. В тоже время он отметил, что, применяя доллар как средство расчета, Украина ослабляет гривню.

Справка УНИАН. Национальный банк Украины (НБУ) обязал банки осуществлять валютообменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Это предусмотрено в постановлении регулятора №278, которым вносятся изменения в инструкцию о порядке осуществления валютообменных операций.

Ранее предъявлять удостоверяющие личность документы было необходимо при проведении соответствующих операций на сумму свыше 15 тыс. грн.

При проведении операций на сумму свыше 50 тыс. грн. работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, местожительство (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).

Поправками также исключен пункт инструкции, которым предусматривалось право Нацбанка устанавливать предельные размеры маржи по операциям на наличном валютном рынке.

Кроме того, согласно постановлению, банки получили право через банкоматы осуществлять операции по покупке у физических лиц наличной иностранной валюты за гривни.

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ГИУ планирует увеличить уставный капитал на 2 млрд. грн. до 2016 г.

Государственное ипотечное учреждение до конца 2015 года планирует увеличить уставный капитал на 2 млрд. грн. - до 4,2 млрд. грн.

Об этом сообщил журналистам председатель правления ГИУ Виктор МИРГОРОДСКИЙ во время совещания с банками-партнерами.

«Наполнение уставного капитала ГИУ – в прошлом году он был наполнен на 2 млрд. грн., а до конца 2015 года мы планируем его увеличить еще на 2 млрд. грн. Я думаю, что эта сумма будет разбита в 2013-2015 году», - сказал он.

Председатель правления ГИУ добавил, что уставный капитал учреждения в следующем году увеличивать не планируется.

На сегодняшний день уставный капитал ГИУ составляет 2,2 млрд. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В сентябре 2010 года Кабмин исключил из приоритетных видов деятельности ГИУ функции по содействию строительству, а также по обеспечению реализации государственных программ по обеспечению жильем граждан Украины.

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ГИУ планирует в 2012 году выпуск облигаций под госгарантии на 1 млрд. грн.

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) планирует в 2012 году выпустить корпоративные облигации под государственные гарантии на 1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления ГИУ Виктор МИРГОРОДСКИЙ в ходе совещания «Возобновление ипотечного кредитования. Направления сотрудничества ГИУ с банками-партнерами».

«В этом году у нас запланирована бюджетом госгарантия под выпуск наших облигаций на 1 млрд. грн. В следующем году мы планируем выпустить такой же объем корпоративных облигаций под госгарантии – еще на 1 млрд. грн.», - сказал он.

Кроме того, по его словам, ГИУ сохраняет ранее озвученные планы до конца текущего года выпустить ипотечные облигации на 200 млн. грн. и сообщило о планах в 2012 году выпустить ипотечные облигации на 500 млн. грн.

Предправления учреждения добавил, что ГИУ готово осуществить выпуск облигаций, запланированный на этот год, однако «есть определенные технические моменты, связанные с изменениями законодательства». «Думаю, что это будет где-то через месяц-два», - добавил он.

В.МИРГОРОДСКИЙ также сообщил, что ГИУ планирует в 2011 году направить 1,1 млрд. грн. на выкуп ипотечных кредитов, а в 2012 году – 2,8 млрд. грн.

«Мы ставим амбициозные планы до 2015 года - объем выкупленных кредитов на около 7 млрд. грн. для выдачи кредитов где-то 20-25 тыс. семьям», - сказал он.

По словам В.МИРГОРОДСКОГО, у ГИУ на сегодняшний день 107 банков-партнеров и учреждение активно работает с 27 из них.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров Украины 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

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ТЭК

Газпром опровергает заявление, что Украина и РФ договорились о цене газа

Договоренности об изменении условий контрактов между ОАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" пока нет, хотя позиции сторон сблизились.

Об этом заявил официальный представитель «Газпрома» Сергей КУПРИЯНОВ, передает Би-Би-Си.

"На данный момент никаких договоренностей об изменении условий контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом" нет. Вместе с тем на переговорах, состоявшихся в минувшие выходные, позиции по вопросам газового сотрудничества удалось сблизить. Впереди еще очень большая работа. Переговоры будут продолжены, в том числе и на этой неделе", - сказал С.КУПРИЯНОВ.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел переговоры с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьером Владимиром ПУТИНЫМ.

25 сентября пресс-служба Кремля сообщила о достижении существенного прогресса на переговорах России и Украины о ставке на транзит газа.

25 сентября Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ также отметил существенный прогресс в газовых переговорах между Украиной и Россией.

26 сентября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что Украина и Россия достигли договоренности о пересмотре газовых контрактов.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

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Украина и РФ рассматривают первоначальный вариант газового консорциума - источник

Украина и Россия рассматривает возможность реализации первоначального варианта создания трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой с участием компаний стран Евросоюза.

Об этом УНИАН стало известно от источников с российской стороны, информированных о результатах переговоров президентов Украины и России и премьера РФ 24 сентября.

«На сегодняшний день рассматривается первоначальный вариант трехстороннего консорциума», - сообщил УНИАН источник.

Справка УНИАН. Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины создан в соответствии с договоренностями, зафиксированными в заявлении президентов России и Украины о стратегическом сотрудничестве в газовой сфере от 9 июня 2002 года, а также межправительственным соглашением от 7 октября 2002 года.

Учредительные документы о создании ООО «Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины» с участием ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» были подписаны 29 октября 2002 года.

Предусматривалась также возможность участия Германии в консорциуме.

В апреле 2007 года немецкая компания E.ON Ruhrgas AG заявила о готовности участвовать в газотранспортном консорциуме в трехстороннем формате с Украиной и Россией.

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Украина рассчитывает в октябре завершить переговоры с Россией о пересмотре цены на газ

Украина рассчитывает в октябре завершить переговоры с Россией о пересмотре цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 27 сентября, заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ журналистам на брифинге.

«Мы ставим перед собой задачу в октябре месяце закончить всю эту работу (по пересмотру газовых контрактов – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что намерения правительства закончить переговоры по пересмотру цены на газ в октябре связаны с тем, что в этот период идет формирование экономических показаний и бюджета на 2012 год. «В 2012 год мы должны уже войти с уверенностью по такому чрезвычайно важному показателю как цена на газ, условия поставок газа, транспортировка газа. Мы не можем входить также неопределенно, как вошли, например в прошлом году. И вы знаете, к какому громадному колоссальному ущербу для страны привела эта ситуация», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр отметил, что очень удовлетворен конструктивным подходом российской стороны в переговорах о цене на газ. «Хотелось бы, чтобы такой ритм и темп сохранился», - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ провел переговоры с Президентом РФ Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ и премьером Владимиром ПУТИНЫМ.

25 сентября пресс-служба Кремля сообщила о достижении существенного прогресса на переговорах России и Украины о ставке на транзит газа.

25 сентября Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ также отметил существенный прогресс в газовых переговорах между Украиной и Россией.

26 сентября Н. АЗАРОВ заявил, что Украина и Россия достигли договоренности о пересмотре газовых контрактов.

Справка УНИАН. ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» 19 января 2009 года подписали два контракта: купли-продажи на период с 2009 по 2019 год; об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины на период с 2009 по 2019 год.

Цена на газ устанавливается поквартально. Цена импортного природного газа для Украины в І квартале 2011 года составляла около 264 долл. за тыс. куб. м, во ІІ – 295,6 долл. за тыс. куб. м, в ІІІ – 354 долл. за тыс. куб. м.

Украина добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - напротив, заниженной.

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Транспорт/Связь

Новый терминал аэропорта «Киев» (Жуляны) заработает в апреле 2012 года - Попов

Новый терминал аэропорта «Киев» (Жуляны) примет первых пассажиров в апреле 2012 года.

Об этом заявил председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

По его словам, пропускная способность терминала - 550 пас/час. Также будет завершено строительство новой подъездной дороги, которая сделает его транспортное сообщение с центром города еще более быстрым и более удобным, подчеркнул А.ПОПОВ.

Также он отметил, что аэропорт «Киев», от которого до центра города всего 8 км, уже завершил реконструкцию аэродромной части и ежедневно принимает регулярные внутренние и международные авиарейсы, полеты бизнес-авиации.

По словам председателя КГГА, сегодня значительное внимание приковано не только к реконструкции или строительству современных транспортных развязок, а в первую очередь – к операционному управлению потоками транспорта, повышению комфорта пассажирских перевозок в городе во время Евро-2012. С этой целью в КГГА уже решен вопрос доставки болельщиков от аэропорта «Борисполь» до НСК «Олимпийский», официальной фан-зоны, центра города, решен вопрос работы транспорта общего пользования в 1,5 км зоне, определен режим работы станций метрополитена возле фан-зоны, вход на которые ограничивается (прекращается) по окончании матча и других мероприятий, а также в случае возникновения внештатных ситуаций (внезапное изменение погодных условий и т.п.).

Также А.ПОПОВ отметил, что Киев готов продолжить работу с УЕФА по введению «комби-билета» на время проведения Евро-2012.

«Мы ожидаем официального предложения от УЕФА по этому вопросу», – сказал председатель КГГА. Он отметил, что Киевская городская государственная администрация примет все необходимые меры для обеспечения комфорта киевлян и гостей столицы, которые будут находиться в городе во время проведения матчей чемпионата.

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МИД подтверждает гибель в ДТП в Польше двух украинцев

Министерство иностранных дел Украины подтверждает гибель в ДТП в Польше двух украинцев

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, 26 сентября на польско-украинской государственной границе в Польше произошла авария при участии микроавтобуса, в котором находились 4 пассажира -- граждане Украины, и грузового автомобиля.

«Вследствие аварии двое граждан Украины погибли, а еще двое получили травмы разной степени тяжести и были доставлены в больницу», - сказал он.

А.ДИКУСАРОВ сообщил, что к месту происшествия выехал сотрудник Генерального консульства Украины в Люблине для оказания всесторонней помощи украинским гражданам. На данный момент проводятся следственные действия относительно этого инцидента.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ сообщали, что в ночь с воскресенья на понедельник микроавтобус, перевозивший украинцев, попал в ДТП в польском селе Дорогуск возле украинско-польского пограничного автомобильного перехода "Ягодин-Дорогуск". Вследствие аварии двое граждан Украины погибли на месте происшествия, а еще две пассажирки в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу в городе Хелме.

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До конца года в Киеве будет открыта станция метро «Выставочный центр»

27 декабря 2011 года в Киеве будет открыта станция метро «Выставочный центр».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня, 27 сентября, заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ журналистам на брифинге.

«27 декабря станция заработает в нормальном режиме, и будет принимать людей», - сказал Н.АЗАРОВ. Он подчеркнул, что на этой станции уже повешены осветительные приборы и строители заканчивают строительство станции. «Раз люстра весит, значит, как говорится, осталась мелочевка», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он подчеркнул, что в 2012 году планируется открыть еще две станции метро на этой линии, что, по словам главы правительства, позволит решить транспортную проблему в направлении Одесской площади.

Кроме того, премьер-министр сообщил, что 4 октября будет открыта кольцевая линия городской электрички. Кроме того, Н.АЗАРОВ отметил, что в ближайшее время будет запущено движение по Подольскому мосту.

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Промышленность

«Укртранслизинг» выиграл ряд тендеров на поставку техники железным дорогам на 560 млн. грн.

ПАО «Лизинговая компании «Укртранслизинг» по результатам тендеров, проведенных в сентябре 2011 года, предоставит железным дорогам Украины услуги финансового лизинга на приобретение железнодорожной техники.

Как сообщили УНИАН в компании, общая сумма контрактов составит более 560 млн. грн.

В частности, «Укртранслизинг» поставит Львовской железной дороге вагон-дефектоскоп и машину ВПР (выправочно-подбивочно-рихтовочная); ГП «Донецкая железная дорога» - вагон-дефектоскоп; ГП «Одесская железная дорога» - вагон КВЛ (путеизмеритель) и машину РПКМ; ГП «Приднепровская железная дорога» - 2 электровоза ВЛ-11; Юго-Западной железной дороге - машину РМ-80 и Южной железной дороге - машины ВПР и РМ-80, а также автомотрису.

Согласно договору, срок лизинга составит 7 лет, авансовый платеж – от 15-20%. Все расходы на страхование лизингового имущества несет «Укртранслизинг». Поставляемая техника закупается лизинговой компанией за счет привлеченных финансовых средств.

Генеральный директор ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг» Петр ТАТАРЕЦ отметил, что сегодня для железных дорог Украины лизинг является наиболее оптимальным способом обновления технического парка.

«К сожалению, недостаточное финансирование отрасли на данный момент не позволяет госпредприятиям обновлять технический парк за счет собственных средств. Поставка техники по договору финансового лизинга предоставляет возможность уже в этом году использовать ее в хозяйственной деятельности», - сказал он.

Справка УНИАН. ПАО «Лизинговая компания «Укртранслизинг» - крупнейший оператор украинского рынка лизинговых услуг. Специализацией компании является лизинг железнодорожной, авиационной и сельскохозяйственной техники. Основными акционерами компании являются: ООО «Лемтранс» - 49,9584% акций, Фонд государственного имущества Украины- 44,36% акций, корпорация «Межрегиональный промышленный союз» - 2,3267% акций, а также физические лица.

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Агро

Украина и ЕС согласовали увеличение квот на экспорт зерна – Азаров

Во время последнего раунда переговоров между Украиной и Европейская комиссия приняла решение об увеличении зерновых экспортных квот с 20 тыс. тонн до 2 млн. тонн при заключении соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

Как сообщает Правительственный портал, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ во время встречи с сенаторами парламента Испании.

"Мне чрезвычайно приятно, что во время последнего раунда переговоров Европейская комиссия предложила компромиссную позицию об экспорте около 2 миллиона тонн зерновых", - отметил Н.АЗАРОВ.

Он напомнил, что раньше ЕК предлагала Украине заключить соглашение о ЗСТ исходя из экспортных квот в размере 20 тыс. тонн зерновых.

В то же время глава правительства подчеркнул, что экспортный потенциал Украины, например, текущего года составляет около 20 млн. тонн зерновых.

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Международные отношения

Россия сменит тон в переговорах с Украиной о ТС – источник с российской стороны

Россия сменит тон в переговорах с Украиной о вхождении в Таможенный Союз и вместо выдвижения ультимативных условий, будет предпринимать меры для того, чтоб продемонстрировать Украине реальные выгоды от участия в ТС.

Об этом УНИАН стало известно от источников с российской стороны, информированных о планах России по развитию сотрудничества с Украиной в рамках ТС.

«Россия пока не будет так жестко как ранее выставлять требования Украине по вхождению в Таможенный Союз», - сообщил источник.

Собеседник агентства подчеркнул, что Россия попытается найти «интересные способы» заинтересовать Украину к вступлению в ТС.

В частности, со стороны ТС могут быть приняты решения в пользу украинских экспортеров. Так, по информации источника, на днях уже принято решение об упрощении процедуры ввоза украинских труб большого диаметра на территорию ТС.

Как сообщал УНИАН, представители украинской власти декларируют намерение подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, которое будет включать создание углубленной зоны свободной торговли, в декабре 2011 года.

В то же время Российская Федерация призывает Украину присоединиться к Таможенному союзу России, Беларуси и Казахстана.

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Заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии пройдет в октябре в Украине

Москва. Пятое заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии под руководством президентов двух стран пройдет в октябре в Украине, но точная дата еще не определена.

Об этом УНИАН сообщили в дипломатических кругах.

«Комиссия пройдет в октябре в Украине, но точная дата не определена”, - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сказал, что заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии желательно проводить, “но, по моему мнению, желательно проводить с конкретным содержанием”.

В.ЯНУКОВИЧ предложил уже этой осенью провести заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии.

Он отметил, что в двусторонних отношениях между Россией и Украиной накопилось много вопросов, которые нуждаются в быстром решении.

По мнению главы Украинского государства, эти вопросы можно быстро решить, поскольку уже они проработаны правительствами и подкомиссиями Межгосударственной украинско-российской комиссии. В.ЯНУКОВИЧ высказал мнение, что желательно провести заседание этой комиссии под председательством двух президентов до проведения второго Украинско-Российского форума, который пройдет на уровне глав государств в октябре 2011 года в Донецке.

25 августа посол Украины в РФ Владимир ЕЛЬЧЕНКО заявил, что уже почти подготовлены и во время ближайшего заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии будут подписаны два соглашения по Черноморскому флоту РФ. Одно регулирует режим и порядок пребывания военнослужащих флота вне границ их дислокации, а второе - совместные действия в борьбе со стихийными бедствиями, сообщил он.

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