Суд отказался вернуться к судебному следствию по делу Тимошенко

Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство защитников экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно возобновления судебного следствия по уголовному делу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья Печерского райсуда, председательствующий по делу Ю.ТИМОШЕНКО Родион КИРЕЕВ принял на месте.

Мотивируя свое решение, Р.КИРЕЕВ отметил, что все доказательства по этому делу были исследованы участниками сторон. Кроме того, отметил Р.КИРЕЕВ, документы, на которые ссылается сторона Ю.ТИМОШЕНКО, были исследованы.

Перед принятием решения экс-премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что если суд откажется вернуться к стадии судебного следствия, это «будет сознательным изъятием доказательств этого дела».

Ю.ТИМОШЕНКО также требовала от судьи Р.КИРЕЕВА рассмотреть все ходатайства, которые были поданы стороной защите. В частности, по ее словам, это касается изменения меры пресечения.