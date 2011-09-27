Саммит «Восточного партнерства» не станет для Украины прорывом - эксперт

Директор политических программ Института Горшенина Евгений КУРМАШОВ считает, что саммит «Восточного партнерства» не станет для Украины прорывом в ее отношениях с Европейским Союзом.

Как сообщили УНИАН в Институте Горшенина, такое мнение он высказал, комментируя предстоящий саммит, который пройдет в Варшаве 29-30 сентября.

По его словам, уже сегодня понятно, что варшавский саммит проигнорируют французский и британский лидеры – Николя САРКОЗИ и Дэвид КЭМЕРОН.

«К сожалению, если это произойдет, это будет достаточно красноречивый и демонстративный жест», - отметил он.

Е.КУРМАШОВ отметил, что для Украины саммит «Восточного партнерства» является важнейшим событием на пути к ассоциированному членству в Евросоюзе. «Отказ от участия в нем столь влиятельных в европейской политике игроков, как Н.САРКОЗИ и Д.КЭМЕРОН, на языке дипломатии означает, что между Украиной и Евросоюзом, после нескольких лет кропотливой, сложной, но успешной переговорной работы, снова возникло взаимное недоверие», - считает эксперт.

Е.КУРМАШОВ рассказал, что по имеющейся информации в СМИ, вместо французского и британского лидеров на саммит поедут премьер-министр Франции Француа ФИЛОН и заместитель премьер-министра Великобритании Ник КЛЭГ. «Отказ от участия в саммите Н.САРКОЗИ не в последнюю очередь связан с его критичной позицией относительно процессов, происходящих в Украине, а также в связи с традиционно осторожной позицией Франции в отношении расширения Евросоюза на Восток. Мало того, что государственная политика Франции касательно вопросов дальнейшего расширения ЕС всегда была крайне сдержанной, так еще и последние события в Украине, мягко говоря, не способствуют росту числа лоббистов европейских перспектив Украины во французской власти», - отметил он.

По его словам, известно, что главы Италии и Испании также колебались относительно участия в Варшавском саммите. «Канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ будет присутствовать на саммите в качестве приглашенной звезды. Однако известно, что ее позиция в отношении Украины также не отличается дружелюбием. Вопрос избирательного применения правосудия и возможного недопущения к ближайшим парламентским выборам ряда оппозиционных украинских политиков в преддверие Варшавского саммита витает в воздухе», - высказал мнение Е.КУРМАШОВ.

Он рассказал, что год назад, работая в Брюсселе, эксперты Института Горшенина наблюдали вокруг Украины небывалый даже в первые годы правления Виктора ЮЩЕНКО ажиотаж. «Украина реально была на повестке дня среди всех европейских чиновников, парламентариев и представителей СМИ. Сегодня следует отметить, что Брюссель постепенно теряет интерес к Украине», - считает Е.КУРМАШОВ. По его словам, это чувствуется в кулуарах Европарламента, это дала понять «Ялтинская европейская стратегия», и новости, предваряющие саммит в Варшаве, пока что не дают оснований надеяться на кардинальный перелом ситуации, ее возвращению хотя бы на уровень того конструктивного диалога, который имел место в начале текущего года.

Эксперт отметил, что в итоговой декларации саммита «Восточного партнерства», проект которой попал к СМИ, не содержится записи о «европейской перспективе» восточных соседей ЕС, а лишь декларация о признании «европейских устремлений» партнеров Евросоюза, их постепенную интеграцию с рынком ЕС и обещание двигаться в направлении безвизового режима.

«Если «Варшава» закончится для Украины именно такой резолюцией, это всерьез омрачит надежды Украины на создание ЗСТ с Евросоюзом, а также сделает труднодостижимой главную внешнеполитическую цель Украины – получить статус ассоциированного члена ЕС», - отметил он.

Е.КУРМАШОВ подчеркнул, что самым опасным звонком для Украины является тот факт, что на несовместимость европейских ценностей с процессами, происходящими в Украине, указывают уже не только страны, которые традиционно являлись скептиками интеграции Украины в ЕС, такие как Франция, Германия и Голландия, но и традиционные страны-партнеры, в частности – Польша. Он считает, что, в силу того, что до саммита в Варшаве осталось всего несколько дней, получить моральное и переговорное преимущество украинской власти будет крайне сложно. Особенно учитывая тот факт, что результирующие документы подобных мероприятий обычно подготавливаются за несколько дней до их начала. «То есть – уже в эти часы 99 процентов резолюции готово», - прогнозирует эксперт.

Вместе с тем он убежден, от действий и заявлений официальных лиц Украины в оставшиеся до Варшавского саммита дни зависит такая немаловажная составляющая как атмосфера, в которой будет проходить саммит. «Актуальна ли еще для украинской власти тема европейской интеграции, или Киев окончательно сворачивает данную тему, оставляя ситуацию в нынешнем тупике – это прояснят события ближайшей недели, включая и саммит «Восточного партнерства», - сказал Е.КУРМАШОВ.