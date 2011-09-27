Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ осуществил ряд кадровых изменений в министерствах и ведомствах.

Соответствующие указы и распоряжения размещены на сайте главы государства.

Так, Президент назначил Игоря ПОПОВА первым заместителем председателя Национального агентства Украины по вопросам государственной службы.

Евгений ХАНЮКОВ назначен первым заместителем председателя Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний, Александр КРАВЧУК - первым заместителем председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, Людмила ЧЕРНЕНКО - заместителем председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины.

В то же время Президент освободил Виталия ШАПОВАЛЕНКО от должности заместителя министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, Сергея РОМАНЮКА - от должности заместителя министра регионального развития и строительства Украины, Анатолия ЗАЙЦА - от должности первого заместителя председателя Государственного агентства Украины по инвестициям и развитию в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

Также принято решение об освобождении Андрея ВИШНЕВСКОГО от должности заместителя начальника Главного управления государственной службы Украины, Владимира СОСНОВОГО - от должности первого заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины, Елену ЧЕРНЕЛЕВСКУЮ - от должности заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины – государственного уполномоченного.