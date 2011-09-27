Украина призывает другие государства к ратификации договора о запрете ядерных испытаний

Украина призывает страны, которые подписали Договор о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ДВЗЯИ), ратифицировать его.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

Он напомнил, что 27 сентября исполняется 15 лет с даты подписания Украиной этого договора. А.ДИКУСАРОВ отметил, что Украина как государство, которое сделало весомый вклад в дело глобального ядерного разоружения, заинтересовано в как можно более скором вступлении в действие ДВЗЯИ, который является важным международно-правовым инструментом в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

«Украина своим примером постоянно побуждает все государства, которые подписали, но не ратифицировали ДВЗЯИ, особенно те государства, ратификация договора которым необходима для обретения им силы, как можно скорее ратифицировать договор с целью обеспечения поступательного и необратимого ядерного разоружения», - сказал А.ДИКУСАРОВ.