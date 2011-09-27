Клюев: Украина впервые переходит от ручного управления к долгосрочному планированию

Власть Украины работает над повышением качества государственного управления и результативности бюджетных расходов. Об этом первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Андрей Клюев заявил в своей статье «Качество управления», опубликованной в «Инвестгазете».

«Система должна работать на повышение эффективности экономической и социальной политики государства, на достижение поставленных социально-экономических целей», - отмечает А.Клюев.

Первый вице-премьер-министр заявил, что Государственная программа экономического и социального развития Украины на 2012 год и основные направления развития на 2013 и 2014 годы являются своеобразным четким планом действий, который содержит конкретные показатели, по которым граждане смогут оценить качество работы власти в той или иной сфере.

«Оценивать будет очень просто. Для этого нужно проследить все цепочки предлагаемой в Программе схемы: цели - задачи - механизмы - финансирование - ожидаемые результаты», - подчеркнул он.

А.Клюев также отметил, что впервые проект Государственного бюджета готовился на основе программы, а не в ручном режиме, как это было ранее, а к разработке программы впервые были привлечены независимые эксперты.

Как сообщил первый вице-премьер-министр, программа содержит оценки объемов внешних и внутренних инвестиций в экономику, расчеты балансов и прогнозов по основным отраслям. Кроме того, в документе подсчитываются все ресурсы и определен инструментарий, которым будет располагать государство в следующем году.

«Что еще интересно: сам по себе новый порядок планирования на следующий год стал первым, по сути, революционным шагом в сторону формирования госбюджета не в министерских кабинетах исключительно в столице, а в регионах. Мы видим прогноз развития каждой области. Программа на будущий год формировалась на основании региональных программ, которые сведены воедино», - подчеркнул он и добавил, что также пересмотрены все общегосударственные программы, в том числе отраслевые.

А.Клюев отметил, что среди основных целей и приоритетов программы – налаживание государственно-частного партнерства и создание новых стимулов для инвесторов, прежде всего по развитию высокотехнологичных производств и внедрению энергоэффективных технологий. По его словам, отдельно будет проводиться работа по восстановлению долгосрочного кредитования реального сектора и домохозяйств, повышению конкурентоспособности отечественных товаров и услуг, наращиванию их экспорта и созданию условий для импортозамещения, модернизации инфраструктуры, в первую очередь транспортной и энергетической.

«Ни одно цивилизованное государство не обходится без стратегии, прогноза и долгосрочного плана… Такое планирование проходит не вопреки рыночным сигналам и стимулам, а на их основе, предвосхищая и, по возможности, корректируя в лучшую сторону траекторию развития страны», - подчеркнул он.

Первый вице-премьер-министр отметил, что власть Украины впервые переходит от ручного управления к среднесрочному и долгосрочному планированию, а делать это будет при помощи долгосрочных стратегий. Сейчас дорабатывается проект закона о стратегическом планировании, который определит рамки государственного планирования и прогнозирования.

"Впервые государство имеет систему документов, показывающих все приоритеты, в рамках которых будет действовать власть. Предвыборная программа Президента Украины Виктора Януковича нашла отражение в системном стратегическом документе - Программе экономических реформ на 2010-2014 годы, - пишет А.Клюев. - На их основе и готовились Государственная программа экономического и социального развития Украины на 2012 год и основные направления развития на 2013 и 2014 годы".