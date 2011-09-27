Курс НБУ на 28.09.11

Официальный курс НБУ на 28.09.11100 USD – 797.3600 (27 сентября – 797.3600)100 EUR – 1082.7351 (27 сентября – 1076.4360)10 RUR – 2.4747 (27 сентября – 2.4563)Учетные курсы банковских металлов на 28.09.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10 Золото-133238.86(27 сентября-128773.64)961 XAG 10 Серебро-2671.16 (27 сентября-2245.37)962XPT10Платина-126142.35(27 сентября-122952.91)964XPD10Палладий-51589.19 (27 сентября-50074.21)

Официальный курс НБУ на 28.09.11 100 USD – 797.3600 (27 сентября – 797.3600) 100 EUR – 1082.7351 (27 сентября – 1076.4360) 10 RUR – 2.4747 (27 сентября – 2.4563) Учетные курсы банковских металлов на 28.09.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10 Золото-133238.86(27 сентября-128773.64) 961 XAG 10 Серебро-2671.16 (27 сентября-2245.37) 962XPT10Платина-126142.35(27 сентября-122952.91) 964XPD10Палладий-51589.19 (27 сентября-50074.21)

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