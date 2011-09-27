Курс НБУ на 28.09.11
19:21, 27 сентября 2011Разное
0
Официальный курс НБУ на 28.09.11100 USD – 797.3600 (27 сентября – 797.3600)100 EUR – 1082.7351 (27 сентября – 1076.4360)10 RUR – 2.4747 (27 сентября – 2.4563)Учетные курсы банковских металлов на 28.09.11 за 10 тройских унций (грн.)959XAU10 Золото-133238.86(27 сентября-128773.64)961 XAG 10 Серебро-2671.16 (27 сентября-2245.37)962XPT10Платина-126142.35(27 сентября-122952.91)964XPD10Палладий-51589.19 (27 сентября-50074.21)
Официальный курс НБУ на 28.09.11
100 USD – 797.3600 (27 сентября – 797.3600)
100 EUR – 1082.7351 (27 сентября – 1076.4360)
10 RUR – 2.4747 (27 сентября – 2.4563)
Учетные курсы банковских металлов на 28.09.11 за 10 тройских унций (грн.)
959XAU10 Золото-133238.86(27 сентября-128773.64)
961 XAG 10 Серебро-2671.16 (27 сентября-2245.37)
962XPT10Платина-126142.35(27 сентября-122952.91)
964XPD10Палладий-51589.19 (27 сентября-50074.21)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter