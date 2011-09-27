Главное на 27 сентября (вечер)

Финансы

Лидер политической партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать противоправным и отменить постановление Национального банка Украины №278, согласно которому валютно-обменные операции осуществляются лишь при условии предъявления документа, удостоверяющего личность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Фронта Змін».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что мотивация принятия данного постановления абсолютно непонятна. «Кроме того, чтобы создать очереди возле обменных пунктов и контролировать каждое физическое лицо, которое обменивает национальную валюту, оно ничего не решает. Настоящим документом не создана система защиты конфиденциальной информации о личности, в частности адрес, дата и место рождения. То есть фамилия, имя, отчество, местожительство и паспортные данные всех, кто осуществляет обменную операцию, может легко быть получено любыми лицами - в том числе преступниками», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

«Это постановление осложняет валютно-обменные операции, и что самое важное, провоцирует переход этих операций в тень. Если ее приняли для менял и создания черного рынка обмена валют – то оно действительно эффективное», - подчеркнул он.

По его словам, постановление НБУ не сдержит вероятного падения курса гривни. «Курс надо спасать не постановлением, которое обязывает людей предъявлять паспорта, а взвешенной экономической и финансовой политикой», - отметил он.

Также в суд направленно ходатайство о немедленной остановке действия данного постановления до завершения рассмотрения вопроса по существу.

В административном иске А.ЯЦЕНЮКА отмечается, что сбор, хранение, использование и распространение информации о физическом лице, в том числе конфиденциальной информации о физическом лице, осуществляется только на основании закона. Вместе с тем, постановление НБУ №278 не является законом, что приводит к нарушению закрепленных в Конституции Украины и закона «Об информации» прав и законных интересов лиц. Национальный банк не имеет права требовать от банков выполнения операций и других действий, не предусмотренных законами Украины, отмечается в иске.

Постановление, которым были внесены такого рода изменения в Инструкцию о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, является противоправным и грубо нарушающим права граждан Украины, и должно быть отменено в судебном порядке, говорится в иске.

Национальный банк Украины ожидает сокращения наличного валютного оборота в стране, что станет следствием введения правил, согласно которым при осуществлении наличных валютно-обменных операций необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на пресс-конференции член правления, директор Генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена ЩЕРБАКОВА.

«Наши ожидания - что будет сокращено количество наличного обращения в иностранной валюте, а это за собой повлечет и сокращение гривневого обращения», - сказала она.

По словам Е.ЩЕРБАКОВОЙ, в первый день осуществления операций с предъявлением документов их объем по сравнению с предыдущим днем существенно сократился. Так, если в четверг, 22 сентября, объем предложения валюты на наличном рынке составил 69 млн. долл., а спрос - 222 млн. долл., то в пятницу, 23 сентября, предложение валюты оставалось приблизительно на том же уровне - 52 млн. долл., а спрос сократился до 98 млн. долл.

В Нацбанке надеются, что таким образом удастся сократить долларизацию экономики и уровень теневой экономики.

Положительное сальдо торгового баланса Украины с ЕС по аграрной продукции достигло почти 200 млн. долл.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины со ссылкой на министра Николая ПРИСЯЖНЮКА.

По словам министра, внешнеторговый оборот сельскохозяйственной продукции между Украиной и странами ЕС в январе–июле 2011 года составил 3215,9 млн. долл., что на 33,8% больше, чем в январе–июне 2010 года. При этом Украина впервые достигла положительного сальдо торгового баланса с ЕС в части сельскохозяйственной продукции. «По результатам первого полугодия мы впервые за всю историю независимой Украины достигли положительного баланса по импорту-экспорту сельскохозяйственной продукции с ЕС. Положительное сальдо составляет 198,2 млн. долл. В прошлом году за аналогичный период сальдо было отрицательным в размере 359,7 млн. долл.», – сообщил Н.ПРИСЯЖНЮК.

По данным Минагрополитики, экспорт в страны ЕС в январе–июле 2011 года составил 1707,1 млн. долл., что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2010 г. Импорт увеличился на 21,3% и составил 1508,8 млн. долл. Среди стран ЕС наибольшую долю во внешнеторговом обороте с Украиной имеют: Италия – 443,9 млн. долл. США, Испания – 440,4 млн. долл., Польша – 415,5 млн. долл., Нидерланды – 398,8 млн. долл. и Германия – 397,7 млн. долл.

Наибольший удельный вес в структуре экспорта в страны ЕС за 7 месяцев 2011 г. занимали такие основные виды сельскохозяйственной продукции: зерновые – 512,1 млн. долл., масло – 499,6 млн. долл., семена масличных культур – 241,5 млн. долл., остатки и отходы пищевой промышленности – 172,9 млн. долл. Импортирует Украина преимущественно зерновые – 119,8 млн. долл., плоды, орехи и цедру – 102,6 млн. долл., мясо и субпродукты – 91,3 млн. долл., какао-бобы, продукты из него и шоколад – 81,7 млн. долл.

Социальная политика Вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО считает, что второй уровень пенсионной системы может быть введен с 2015 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

«Второй уровень пенсионной системы, в соответствии с законодательством, будет «включаться» в стране в том случае, если бюджет Пенсионного фонда не будет убыточным, то есть не будет иметь дефицита, - объяснил С.ТИГИПКО.

Он напомнил, что в 2009 году дефицит бюджета ПФУ составлял 30 млрд. грн., в 2010-м – 34 млрд., в 2011-м – около 21 млрд. По словам министра, это самый плохой прогноз для 2011 года.

«В следующем году мы еще не сможем ввести второй уровень пенсионной системы. У меня есть убеждение, что 2013-й бюджетный год для пенсионной системы будет безубыточным», - сообщил С.ТИГИПКО, отметив, что второй уровень пенсионной системы может быть введен с 2015 года.

Сергей ТИГИПКО обещает, что в ближайшее время власть решит проблемы воинов-афганцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с воинами-афганцами.

«Они (афганцы – УНИАН) четко заявили, что не хотят никаких изменений в законодательстве и поставили пакет вопросов, которые мы в ближайшее время начнем с ними решать», - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, власть должна приложить все усилия, чтобы афганцы не выходили на акции протеста. «Я не боюсь, что кто-то выйдет на демонстрации, но власть должна делать все для того, чтобы это не происходило», - отметил С.ТИГИПКО.

В Украине с 1 октября т.г. повышаются размеры пенсионных выплат в связи с очередным повышением размера прожиточного минимума, установленного Законом Украины "О Государственном бюджете Украины на 2011 год".

Об этом сообщает сайт Кабинета министров.

Прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, с 1 октября увеличивается с 764 грн. до 784 грн.

В связи с этим будет проведен очередной перерасчет пенсий и надбавок и повышений к пенсии, размер которых зависит от прожиточного минимума. В частности, минимальный размер пенсии по возрасту, пенсии по случаю потери кормильца на одного иждивенца с 1 октября составит 784 грн., минимальная пенсия по случаю потери кормильца на двух иждивенцев - 940,80 грн., на трех и более - 1176 грн. Шахтеры, на которых распространяется действие Закона Украины «О повышении престижности шахтерского труда», в октябре получат пенсию в размере не менее 2352 грн.

Минимальный размер пенсии инвалидам войны и участникам боевых действий (без учета пенсий за особые заслуги) с 1 октября составит: для инвалидов I группы - 1881,60 грн., II группы - 1685,60 грн., III группы - 1489,60 грн., для участников боевых действий - 1293,60 грн.

В Украине уровень безработицы по методологии Международной организации труда (МОТ) в январе-июне 2011 года составил 8,2%, безработными считались 1,811 млн. граждан в возрасте 15-70 лет.

Соответствующие данные размещены на официальном сайте Государственной службы статистики.

В частности, уровень безработицы среди трудоспособных граждан в январе-июне т.г., по данным МОТ, составил 8,9% - 1,809 млн. человек.

"Газовые" судебные дела

Печерский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство защитников экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО относительно возобновления судебного следствия по уголовному делу.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение судья Печерского райсуда, председательствующий по делу Ю.ТИМОШЕНКО Родион КИРЕЕВ принял на месте.

Мотивируя свое решение, Р.КИРЕЕВ отметил, что все доказательства по этому делу были исследованы участниками сторон. Кроме того, отметил Р.КИРЕЕВ, документы, на которые ссылается сторона Ю.ТИМОШЕНКО, были исследованы.

Перед принятием решения экс-премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что если суд откажется вернуться к стадии судебного следствия, это «будет сознательным изъятием доказательств этого дела».

Ю.ТИМОШЕНКО также требовала от судьи Р.КИРЕЕВА рассмотреть все ходатайства, которые были поданы стороной защите. В частности, по ее словам, это касается изменения меры пресечения.

Государственное обвинение просит Печерский райсуд Киева назначить экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила во время судебных дебатов представитель гособвинения прокурор Лилия ФРОЛОВА.

«Государственное обвинение просит суд признать Юлию ТИМОШЕНКО виновной по части 3 статьи 365 Уголовного кодекса Украины и с учетом общественной опасности и степени тяжести просим назначить наказание в виде лишения свободы на 7 лет без последующего права занимать государственные должности в течение трех лет», - сказала Л.ФРОЛОВА.

Она также отметила, что гособвинение просит удовлетворить гражданский иск НАК «Нафтогаз Украины» в объеме 1,516 млрд. грн. Р.ФРОЛОВА также отметила, что гособвинение просит оставить без изменений меру пресечения для Ю.ТИМОШЕНКО до вступления в силу обвинительного приговора.

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