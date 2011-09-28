Сотрудники "Беркута" жестоко избили участника акции в поддержку Тимошенко - КУПР

Сотрудники "Беркута" жестоко избили заместителя председателя правления ВОО "Коалиция участников помаранчевой революции" (КУПР) Петра МИХАЙЛЕНКО, который принимал участие в акции в поддержку экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КУПР.

«Петр МИХАЙЛЕНКО вместе с другими гражданами участвовал в мирном собрании с требованием прекратить противоправное содержание под стражей Ю.ТИМОШЕНКО. Участники акции никому не мешали, мирно стояли на тротуаре и гордо держали Государственные флаги Украины над головой », - говорится в сообщении.

«Вдруг на митингующих напал отряд специального назначения "Беркут". Людей, которые держали в руках желто-голубые знамена, грубо разбрасывали, швыряли на асфальт, били. Петра МИХАЙЛЕНКО и еще одного из участников митинга схватили и потащили в неизвестном направлении. Как сообщили очевидцы, другого активиста несколько раз ударили и вытолкнули, а МИХАЙЛЕНКО окружили кольцом и начали бить руками и ногами», - утверждают в КУПР.

«Заметив, что на них обращают внимание прохожие, спецназовцы затащили жертву в подворотню и продолжили пытки. Били в голову, лицо, грудь, живот, по ногам и рукам », - заявили в пресс-службе КУПР, отметив, что избиение «беркутовцы» прекратили со словами: «Оставим здесь - и погнали. Еще сдохнет - а нам отвечать».

П.МИХАЙЛЕНКО смог вытащить мобильный телефон, набрать номер друга и объяснить, где он лежит. К подворотне прибежали председатель правления КУПР Сергей МЕЛЬНИЧЕНКО, депутат Андрей ПАВЛОВСКИЙ, другие участники митинга.

«Скорая помощь», вызванная к П.МИХАЙЛЕНКО, отвезла его в больницу № 17. Ему должны оказать помощь и установить степень тяжести нанесенных телесных повреждений. Предварительный диагноз - множественная политравма, состояние тяжелое, заявили в КУПР.

В связи с этим председатель правления КУПР Сергей МЕЛЬНИЧЕНКО просит Генеральную прокуратуру Украины возбудить уголовное дело по этому факту.