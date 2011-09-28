ДАЙДЖЕСТ СМИ за 28 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «В Европе проводят обыски в офисах «дочек» Газпрома» пишет: Еврокомиссия устроила массовые проверки в 10 странах на предмет антимонопольных нарушений в газовой сфере. В берлинской и чешской «дочках» «Газпрома» также провели обыски…

http://delo.ua/world/v-evrope-provodjat-obyski-v-ofisah-dochek-gazproma-165190/

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Также «Дело» в публикации «Разъяснение НБУ: При обмене валюты нужен паспорт, другие документы не подходят» пишет: Нацбанк, наконец, конкретизировал, по каким документам можно обменивать валюту на сумму до 50 тыс. грн. Как оказалось, для этих операций подходит только паспорт, хотя раньше говорилось и о других «документах, удостоверяющих резидентность» клиента…

http://delo.ua/finance/razjasnenie-nbu-pri-obmene-valjuty-nuzhen-pasport-drugie-dokumen-165162/

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«Дело» в публикации «НБУ: Украинцы держат «под матрасами» около $70 млрд.» пишет: анализ платежного баланса и других данных позволяет оценить объем наличной валюты вне банков в Украине в размере около $70 млрд.

http://delo.ua/finance/nbu-ukraincy-derzhat-pod-matrasami-okolo-70-mlrd-165159/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Иномарки столкнутся с пошлиной», в котором пишет: в Украине могут снова подорожать импортные автомобили. Правительство утвердило обращение в ВТО относительно повышения ввозных пошлин с 10% до 25%. Если это произойдет, стоимость импортных автомобилей возрастет на 10-13%, что стимулирует автопроизводство в Украине. Но взамен члены ВТО могут потребовать от Украины снижения таможенных ставок по другим товарным группам, считают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1782685

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Бензин горит желанием дорожать», в котором пишет: правительство создает очередные предпосылки для роста цен на автозаправках. Мининфраструктуры предложило добиться дополнительных поступлений в бюджет в размере 4,36 млрд грн. за счет повышения на 10% акциза на бензин и более чем в пять раз — на дизельное топливо. Это приведет к увеличению цен, а также создаст условия для наводнения рынка импортным низкокачественным топливом, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc/1782812

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Издание «Экономические известия» в публикации «Картошки не будет» пишет: нынешний провальный сезон на рынке овощей преподал урок производителям. Они массово декларируют планы по снижению посевных площадей в будущем году. Поэтому украинским потребителям следует готовиться к дефициту овощей, а правительству — к борьбе с ростом цен на них…

http://finance.eizvestia.com/full/kartoshki-ne-budet

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Также «Экономические известия» публикуют материал «США заплатят за уступчивость», в котором пишут: Константин Грищенко выторговал у США дополнительно $20 млн. за вывоз высокообогащенного урана. Деньги пойдут на создание ядерной установки для научных целей…

http://state.eizvestia.com/full/ssha-zaplatyat-za-ustupchivost

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«Экономические известия» публикуют материал «Торги теряют вес», в котором пишут: без позитивного заряда внешней макроэкономической статистики отечественный фондовый рынок продолжает терять ликвидность, а биржевые индексы — сползать вниз. Профучастники рынка говорят, что даже привычное для четвертого квартала оживление деловой активности не сможет взбодрить инвесторов…

http://finance.eizvestia.com/full/torgi-teryayut-ves

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Газета «Сегодня» в публикации «В поездах появится пресса, ТВ и Wi-Fi. Но билеты подорожают» пишет: поезда в Украине хотят разделить на 9 классов. Это улучшит сервис и изменит цены…

http://www.segodnya.ua/news/14292950.html

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Также «Сегодня» в публикации «Выселение из общаг теперь вне закона» пишет: Янукович уже подписал закон - теперь отобранные владельцами зданий комнаты можно вернуть через суд…

http://www.segodnya.ua/news/14292978.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Игнатьев верит в укрепление рубля» пишет: ЦБ РФ ожидает укрепления рубля и пока не cобирается менять верхнюю границу плавающего валютного коридора. Курс рубля начал расти еще до этого заявления…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1377200/devalvaciya_zakonchena

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Также «Ведомости» в публикации «Сокращения в финансовых компаниях докатились до России» пишут: вторая волна кризиса заставила «Ренессанс капитал» удвоить число увольняемых сотрудников — уйти придется 10% персонала…

http://www.vedomosti.ru/career/news/1377204/renessans_povysil_planku

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Издание «Известия» в публикации «Аэропорт Домодедово хочет вырасти до размеров большого города» пишет: для этого аффилированные с ним структуры скупили 15 тыс. га земли…

http://www.izvestia.ru/news/502133

(УНИАН)