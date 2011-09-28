Анонс на 28 сентября

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины

* Состоится публичная дискуссия на тему: "Малый и средний бизнес: развитие через инновации и интернационализацию", организованная АССА (Ассоциацией присяжных сертифицированных бухгалтеров). Участники: Наталия Королевская, председатель Комитета ВРУ по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства; Фолькер Генетцки, специалист по вопросам Украины и Восточного партнерства, отдел международных отношений, DG ENTERPRISE, ЕК; Флорис Схюринг, управляющий партнер KPMG в Украине; Алла Савченко, президент BDO в Украине; Владимир Дубровский, старший экономист Центра социально-экономических исследований CASE Украина и др.

* В УНИАН пресс-конференция на тему: "Впервые в Украине: презентация уникального мобильного выставочного центра компании Festo - Technoferia 2011". Лидер рынка автоматизации в Европе компания Festo - мировой поставщик систем автоматизации и лидер программ промышленного обучения и повышения квалификации презентует открытие огромного мобильного выставочного центра в Киеве, где будут представлены все современные технологии для повышения эффективности производства: высокоскоростные системы манипулирования и позиционирования с электро-и пневмоприводом, полный спектр оборудования для автоматизации производственных процессов и др.

* Пресс-конференция председателя Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислава Каськива на тему: "Инвестиционный имидж Украины в мире в 2011 году", в ходе которой будут оглашены: график роуд-шоу в 16 мировых финансовых центрах, тематика видеороликов для трансляции в ведущих мировых телесетях и дата проведения Инвестиционного форума в Украине.

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