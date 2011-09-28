Договор о ЗСТ в рамках СНГ будет подписан в течение года - глава исполкома

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ заявил, что договор о зоне свободной торговли в рамках Содружества будет подписан в течение года.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Беларуси, об этом С.ЛЕБЕДЕВ сказал журналистам перед открытием международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию СНГ.

«На заседании Экономического совета СНГ 23 сентября в Алматы было принято решение представить проект договора на рассмотрение главам правительств, встреча которых должна состояться 18 октября в Санкт-Петербурге», – сообщил С.ЛЕБЕДЕВ.

Председатель исполкома признал, что при подготовке документа есть трудности.

«Проект договора о зоне свободной торговли выносился на рассмотрение совета глав правительств стран СНГ, которое прошло в мае в Минске. Тогда он был отправлен на доработку», - добавил С.ЛЕБЕДЕВ.