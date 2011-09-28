Азаров: В Украине слишком много юристов и экономистов

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ считает недопустимым дисбаланс на рынке труда от большого количества юристов и экономистов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время заседания Кабинета министров Украины.

«Трансформации нашего общества во время независимости привели к серьезным искажениям. Юристов и маркетологов у нас больше, чем токарей и электросварщиков. Бухгалтер и менеджер получают зарплату большую, нежели шахтер и металлург. Все профессии важные и нужные, но не может так дальше развиваться экономика», - сказал глава правительства.

В частности, он привел пример, что в прошлом году были выпущены 94 тыс. магистров. Из них 28 тыс. экономистов, свыше 8 тыс. – менеджеров, 8 тыс. – юристов, 1,5 тыс. – международников.

«Вместе это почти половина магистров», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что по таким направлениям, как биотехнология, было выпущено только 120 магистров, фармация – 182, электроника – 324, приборы – 156, легкая промышленность – 147.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что профессионально-технические учебные заведения в 2010 году выпустили втрое меньше специалистов, нежели вузы.

«Все это очень серьезные перекосы, которые фактически тормозят модернизацию экономики. В то же время знаете какой топ-список безработных? Бухгалтер, экономист, специалист государственной службы, менеджер по сбыту, главный бухгалтер, директор, секретарь-референт», - сказал премьер-министр.

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ поручил Министерству экономического развития и торговли, Министерству социальной политики, Министерству образования, науки, молодежи и спорта с привлечением Национальной академии наук Украины сделать глубокий анализ на рынке труда.

Также глава правительства поручил всем ведомствам разработать проект балансов между демографической ситуацией, профессиональной подготовкой и развитием экономики.

«А также предложить систему стимулов со стороны государства, чтобы такие научно обоснованные балансы удерживались. Необходимо определить полный перечень специальностей и профессий, потребность в которых будет расти в соответствии с ростом экономики. Мы должны получить полное и четкое представление о ситуации на рынке труда в ближайшие пять лет», - сказал Н.АЗАРОВ.

Кроме того, он поручил Министерству образования, науки, молодежи и спорта сформировать предложения относительно переориентации системы образования на подготовку специалистов реального сектора экономики.

В частности, он подчеркнул необходимость сделать акцент на подготовку специалистов по наиболее дефицитным направлениям.

«Если надо, предлагайте инновационные формы образования: дистанционную, неформальную, наставничество, переквалификацию для взрослого населения. И обязательно необходимо возродить в школах то, что раньше называли – профориентация. То есть, разъяснять родителям и детям, какая профессия имеет спрос в экономике», - отметил глава правительства.