ФГИУ проведет повторную оценку реанимобилей, закупленных в 2007-2008 гг.

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика для проведения повторной оценки пяти реанимобилей Ford Transit и шести реанимобилей Peugeot Boxer, закупленных для нужд украинских медицинских учреждений в 2007-2008 гг.

Как сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации", оценка проводится для определения рыночной стоимости реанимобилей с целью "переоценки основных фондов для целей бухгалтерского учета, определения убытков и размера возмещения, а также защиты общественных интересов".

Как сообщили в Фонде, первая оценка данных реанимобилей была проведена на протяжении 2007-2008 гг.