Украина в рейтинге стран с самой лучшей репутацией заняла 40-е место среди 50 стран

Нью-Йоркский Институт репутации определил Канаду страной с самой лучшей репутацией в мире. При этом Украина заняла 40-ю строчку среди всего 50 стран.

Об этом говорится в отчете Института, опубликованном на его официальном сайте, пишет «Тиждень».

Второе место в рейтинге получила Швеция, третье - Австралия. В десятку стран с самой лучшей репутацией попали также Швейцария, Новая Зеландия, Норвегия, Дания, Финляндия, Австрия и Нидерланды.

Германия заняла 11-ю строчку, Япония - 12-ю, Италия - 14-ю, Испания - 16-ю. На 20-м месте оказался Сингапур, а на 21-м - Греция. США же по уровню репутации заняли 23-е место. А 26-е место досталось Польше.

Украину в рейтинге разместили на 40 месте сразу после Боливии. Таким образом наша страна обогнала Израиль (41-е место), Китай (43-е) и Россию (45-е). Последние строчки рейтинга заняли Иран, Ирак и Пакистан.

Рейтинг был создан на основе оценки основных категорий: эффективное правительство, развитая экономика и привлекательная среда.

В категории «эффективное правительство» первые три ступеньки заняли Швейцария, Швеция, Норвегия, в категории «развитая экономика» - Япония, Германия, Швеция, а в категории «привлекательная среда» - Австралия, Швейцария, Швеция.

В отчете Института репутации также говорится, что по сравнению с прошлым годом средний рейтинг всех стран, которые исследовались, существенно упал. Эксперты института допускают, что такая ситуация прослеживается «из-за роста цинизма людей в отношении стран, вероятно, в связи с недавним развитием мировой экономики и падением веры в политику по всему миру».

Такие страны, как Испания, Ирландия и Греция, упали в рейтинге на несколько пунктов, тогда как Германия поднялась. Результаты опроса также свидетельствуют, что оценка Греции внутри страны хуже, чем ее оценка в мире. В связи с этим, эксперт Института Николас ТРАД отмечает: «Это говорит о том, что кроме управления своей репутацией снаружи, страны также должны инвестировать в построение национальной гордости, чтобы увеличить позитивное восприятие как внутри, так и за пределами страны, особенно после кризиса доверия, как мы видим в этом случае».

Институт также определил, что среди 16-ти показателей, которые также были привлечены к оценке репутации, наибольшее значение для хорошей репутации имеют «безопасная страна" и "страна с приветливыми людьми».

Как один из самых больших результатов исследования отчет отмечает правило «репутация означает деньги». Институт Репутации нашел очень сильную корреляцию между репутацией страны и желанием ее посещать, покупать продукты, которые в ней производятся, инвестировать в страну, учиться там и работать. Таким образом, эксперты Института отмечают, что результаты исследования должны стать инструментом к действию для стран, ведь рост репутации означает рост экономики.

Исследование было проведено путем опроса 42 тыс. граждан 50 стран мира относительно их доверия, уважения, восхищения и положительного имиджа тех или иных стран.