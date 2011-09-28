Генпрокуратура: имущество профсоюзов незаконно передавали в интересах дочери председателя ФПУ

Органы прокуратуры в ходе комплексных проверок выявили несколько фактов незаконной передачи государственного имущества, которое находится в пользовании профсоюзов, в интересах дочери председателя ФПУ Василия ХАРЫ Элины КАЛЮК.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель генерального прокурора Виктор ЗАНФИРОВ.

По его словам, в частности, установлено, что решением Донецкого облпрофсовета от 26 апреля 2004 года за подписью В.ХАРЫ, который в то время был его руководителем, санаторий «Святые горы» получил разрешение на реализацию танцевальной площадки, которая в дальнейшем в 2007 году вместе с помещением для отдыха и библиотекой санатория была реализована его дочери.

В связи с чем, как подчеркнул В.ЗАНФИРОВ, по личному ходатайству председателя ФПУ в апреле 2008 года санаторий отказался от земли рекреационного назначения общей площадью 2,5 га. Вместе с тем, несмотря на отсутствие положительного заключения госэкспертизы землеустроительной документации в декабре прошлого года Э.КАЛЮК получила этот участок в аренду на 25 лет.

По словам заместителя генпрокурора, таким образом на указанном участке без соответствующих разрешительных документов начато строительство и уничтожено более 400 деревьев, которые передавались согласно договору аренды на сохранение. В результате чего от этого прямые убытки государству составляют около 160 тыс. грн.

По его словам, прокуратурой области по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 197 (нарушение обязанностей по охране имущества) Уголовного кодекса Украины и заявлены соответствующие иски о расторжении договора аренды.

Вместе с тем, продолжая тему, подчеркнул В.ЗАНФИРОВ, по решению Славянского горрайсуда Донецкой областиЭЕ.КАЛЮК, несмотря на отсутствие соответствующего решения облпрофсовета в августе 2009 года приобрела еще 20 объектов недвижимости санатория, за которые не уплачено ни копейки.

Кроме того, в июле прошлого года, когда В.ХАРА находился в должности главы ФПУ, его дочь за 120 тыс. грн. приобрела в общества «Донецктурист» 7 зданий и сооружений пансионата «Славяногорский», который граничит с санаторием «Святые горы».

Учитывая, что указанное имущество отчуждено незаконно, прокуратурой Донецкой области по данному факт заявлен иск и проводится проверка.

В заключение он отметил, что органами прокуратуры в настоящее время установлено незаконное отчуждение 42 объектов в интересах коммерческих структур и частных лиц, в 8 случаях за которыми стоит подпись лично председателя ФПУ.

По словам заместителя генпрокурора, в связи с возбужденными уголовными делами дочь В.ХАРЫ вызывалась для дачи объяснений в органы прокуратуры.

«О каком терроре семьи может идти речь?», - риторически спросил В.ЗАНФИРОВ, отметив, что на лицо факты грубого нарушения действующего законодательства.

При этом он напомнил, что в 2007 году народный депутат В.ХАРА в числе других голосовал за введение моратория на отчуждение имущества, которое находится в пользовании профсоюзов.