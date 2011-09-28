Главное на 28 сентября (день)

Финансы

Золото дорожает на фоне заявления Ангелы Меркель о помощи Греции

На мировых торгах во вторник, 27 сентября, цена золота ощутимо выросла на фоне спада опасений относительно дефолта Греции после заявлений канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Так, по итогам торгов на нью-йоркской бирже Comex золото подорожало на 3,6%, или на 57,70 доллара, до 1652,50 доллара за тройскую унцию.

Глава правительства ФРГ Ангела Меркель в ходе встречи со своим греческим коллегой Йоргосом Папандреу заявила о готовности страны прийти на помощь Греции и помочь ей преодолеть долговой кризис, что уменьшило тревогу инвесторов относительно дефолта слабейшей экономики еврозоны. По этой причине избыток свободных денежных средств участники торгов предпочли вкладывать в сырьевые активы, в частности, золото, передает Bloomberg.

Поддержать золото также помогла негативная статистика из США. Доверие потребителей к крупнейшей мировой экономике повысилось в августе лишь до 45,4 пункта, разочаровав аналитиков, ожидавших рост до 46 пунктов.

Рост цен на золото в 2010 году на 30% стал рекордным, за первое полугодие 2011 года металл подорожал на 5,3%, в августе - на 12%, что стало самым значительным ростом с ноября 2009 года. Десятилетний период роста стоимости металла стал самым продолжительным, по крайней мере, с 1920 года. Основными факторами поддержки стоимости золота, которое рассматривается инвесторами как более надежная альтернатива нестабильным валютам и подверженным серьезным колебаниям акциям компаний, остаются долговой кризис в Европе и ускорение инфляции в разных странах.

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Еврокомиссия одобрила проект налога на финансовые трансакции

Брюссель. Европейская комиссия одобрила проект налога на финансовые трансакции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня в Европейском парламенте в Страсбурге Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

По его словам, новый налог должен стать общеевропейским, средства от которого будут направляться на финансирование бюджета ЕС.

Комиссар ЕС по вопросам налогообложения, таможенного союза, борьбы с мошенничеством и аудита Альгирдас ШЕМЕТА в своем комментарии, распространенном сегодня, отметил, что ЕС становится мировым лидером в имплементации этого налога.

«У меня нет сомнений, что этот налог принесет то, чего ожидают граждане ЕС, честный взнос финансового сектора», - заявил комиссар.

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ТЭК

«Нафтогаз» просит суд удовлетворить иск к Тимошенко

НАК «Нафтогаз Украины», который выступает в судебном процессе над экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО гражданским истцом, просит суд удовлетворить иск относительно компенсации ущерба в размере 1,516 млрд. грн., нанесенных компании в результате подписания в 2009 году газовых контрактов с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время судебных дебатов заявил представитель гражданского истца Вадим КУНИЦКИЙ.

«НАК «Нафтогаз Украины» просит гражданский иск удовлетворить и возместить в интересах Национальной акционерной компании 1 млрд. 516 млн. грн.», - сказал В.КУНИЦКИЙ.

Во время своего выступления представитель гражданского истца отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО не имела права единолично подписывать директивы НАК «Нафтогаз Украины» для проведения переговоров, ставить на них печать Кабинета министров без их коллегиального рассмотрения и утверждения на заседании Кабинета министров.

После выступления представителя гражданского истца председательствующий по делу судья Родион КИРЕЕВ предложил защитникам экс-премьера определиться с последовательностью своих выступлений в судебных дебатах.

Р.КИРЕЕВ отметил, что в соответствии со ст. 318 Уголовно-процессуального кодекса, установлен такой порядок, согласно которому первыми в судебных дебатах должны выступать защитники, а подсудимый выступает последним.

В то же время, защитник Александр ПЛАХОТНЮК заявил, что согласно порядку, о котором договорились защитники и Ю.ТИМОШЕНКО, экс-премьер будет выступать первой.

«Самовольное изменение порядка участия в судебных дебатах не предусмотрено законом. Сначала выступают защитники, а затем подсудимая. Именно такая последовательность предусмотрена законом», - подчеркнул Р.КИРЕЕВ.

Ю.ТИМОШЕНКО расценила такое решение судьи как очередную попытку лишить ее слова.

Но несмотря на реплику экс-премьера, судья предоставил слово ее защитнику Юрию СУХОВУ, после которого будут выступать Александр ПЛАХОТНЮК, Николай СИРЫЙ и Ю.ТИМОШЕНКО.

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Кабмин пока не направлял в ФГИУ распоряжение о приватизации госпакетов энергокомпаний - источник

Кабинет министров Украины пока еще не направлял в Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) распоряжения, которым должны были быть утверждены условия приватизации госпакетов акций "Западэнерго" и "Киевэнерго".

Об этом УНИАН сообщил источник в правительстве.

По мнению источника, очевидно, этим объясняется тот факт, что, как ожидалось, сегодня Фондом госимущества не были объявлены конкурсы по продаже госпакетов акций этих двух компаний.

Как сообщал УНИАН, председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО 21 сентября заявил, что Кабинет министров на своем заседании утвердил условия приватизации 25% госпакета акций "Киевэнерго" и 45,1% "Западэнерго".

Справка УНИАН. Кабинет министров Украины своим распоряжением №310 от 11 апреля т.г. решил продать 25% «Днепроэнерго», 45,1% «Западэнерго», по 50% «Винницаоблэнерго», «Днепрооблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго», 46% «Черкассыоблэнерго», по 45% «Крымэнерго» и «Черновцыоблэнерго», 40,06% «Донецкоблэнерго», 25,99% «Тернопольоблэнерго», 25% «Киевэнерго».

30 июня т.г. председатель ФГИУ А. РЯБЧЕНКО заявил, что Фонд утвердил план-график приватизации, в соответствии с которым одиннадцать запланированных к приватизации госпакетов акций энергокомпаний планируется реализовать в течение августа-октября 2011 года.

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«Нафтогаз» считает доказанным факт причинения убытков от газовых соглашений Тимошенко

НАК «Нафтогаз Украины» считает доказанным факт причинения убытков в результате действий Юлии ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра в 2009 году во время заключения газовых контрактов с Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время судебных дебатов заявил представитель гражданского истца – НАК «Нафтогаз Украины» - Вадим КУНИЦКИЙ.

«НАК «Нафтогаз Украины» считает, что по результатам досудебного и судебного следствия доказан факт причинения компании убытков в указанном выше размере», - сказал В.КУНИЦКИЙ.

Представитель гражданского истца также признал, что инициатором гражданского иска стала Генеральная прокуратура, которая письмом от 12 мая 2011 года сообщила НАК «Нафтогаз Украины» о возбуждении уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО, а 23 июня 2011 года компания обратилась в Печерский районный суд с соответствующим гражданским иском, в котором требует компенсировать убытки в размере 1,5 млрд. грн.

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Еврокомиссия провела обыски в европейских "дочках" Газпрома. Компания готовит заявление

ОАО "Газпром"намерен в среду, 28 сентября, выступить с официальным заявлением по поводу обысков в штаб-квартирах своих европейских дочерних компаний, в настоящее время компания анализирует ситуацию, сообщил агентству "Прайм" официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.

"Мы анализируем ситуацию, официальное заявление сделаем в среду", - сказал он.

Ранее пресс-секретарь дочерней компании российского "Газпрома" - Gazprom Germania - сообщил, что представители Еврокомиссии проводят обыск в берлинском представительстве "дочки".

Как сообщает издание Wirtschaftswoche, компанию обвиняют в ценовых сговорах и злоупотреблении положением на рынке.

В свою очередь MarketWatch передает, что обыски также прошли в дочерней компании "Газпрома" в Чехии - Vemex.

В целом Еврокомиссия провела проверки в компаниях газовой отрасли по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза сразу в 10 странах, передает РИА Новости.

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Агро

ЕС отменит субсидирование производства сельхозпродукции, поставляемой в Украину - Присяжнюк

Евросоюз согласился отменить субсидирование при производстве сельскохозяйственной продукции, которую европейские производители поставляют в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

Он сообщил, что такая договоренность была достигнута в ходе 18-го раунда переговоров по подготовке соглашения о Зоне свободной торговли между Украиной и ЕС.

“Мы первая страна, которой ЕС пошел на такие уступки – снял все субсидии на сельхозпродукцию и продукты питания производства стран Евросоюза, которые будут экспортироваться в нашу страну”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что существование субсидирования производства сельхозпродукции для Украины в странах ЕС негативно влияло на конкурентоспособность сельхозпродукции украинского производителя.

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Минагропрод обеспокоен сокращением в два раза экспорта зерна - Присяжнюк

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины обеспокоено тем, что на сегодняшний день экспорт зерна из Украины практически в 2 раза ниже ожидаемого уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня министр аграрной политики и продовольствия Николай ПРИСЯЖНЮК.

“Нас больше всего беспокоит экспорт зерна. Мы, кстати, должны были проэкспортировать, по прогнозам, на сегодняшний день 6 млн. тонн, а проэкспортировали всего 3 млн.”, - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК сообщил, что на следующей неделе запланировано совещание премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с сельхозпроизводителями по вопросу экспорта зерна.

При этом министр отметил, что в сентябре экспорт зерна составил 1,1 млн. тонн зерна и ежедневно объем экспорта уменьшается. В качестве примера он сообщил, что 27 сентября объем экспорта составил 16 тыс. тонн. “Это не тот показатель, который необходим для аграрного сектора”, - сказал Н.ПРИСЯЖНЮК.

Как сообщал УНИАН, в августе премьер-министр Н. АЗАРОВ заявил, что экспортный потенциал зерна в текущем году в Украине составляет 24 млн. тонн.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая ПРИСЯЖНЮКА, экспорт зерна из Украины в 2011-2012 маркетинговом году может составить до 23 млн. тонн.

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Транспорт/Связь

«Аэросвит» и бортпроводники компании договорились продолжить переговоры

Администрация авиакомпании "АэроСвит" продолжает диалог с бортпроводниками. Стороны достигли договоренности о приостановке решения о начале забастовки с 00:01 28 сентября и намерены в среду продолжить переговоры.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Согласно сообщению, позиция руководства "АэроСвита" неизменна: большинство требований профсоюза, прежде всего бытового и производственного характера, а также часть финансовых претензий – удовлетворены, оснований для забастовки нет.

Как отмечается в сообщении, предметом обсуждения остается механизм решения ряда финансовых проблем, возникших вследствие кризиса в авиатранспортной отрасли 2008-2009 гг. "В этот период ни одно предприятие страны не могло себе позволить выполнение в полном объеме социальных обязательств перед своими сотрудниками, взятых на себя в докризисное время – в период экономического роста", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, администрация не отказывается от компенсации этих выплат, однако предлагает осуществить их по согласованному с профсоюзами графику. Руководство "АэроСвита" намерено достичь по данному вопросу компромисса с коллективом бортпроводников и не допустить срыва программы полетов авиакомпании.

В то же время, администрация авиакомпании считает неконструктивной позицию отдельных профсоюзных лидеров, настаивающих на выплате возникшей задолженности в оплате труда одномоментно. "При этом речь идет о долгах не по текущей зарплате, а лишь по ряду доплат и компенсаций в предыдущие годы", - отмечают в компании.

По данным "АэроСвита", нынешний уровень оплаты труда бортпроводников на сегодняшний день в 2-3,5 раза превышает среднюю заработную плату наемного персонала в Украине.

Напомним, конференция бортпроводников авиакомпании «АэроСвит» (Киев) 9 сентября приняла решение начать забастовку в 00.00 28 сентября с целью решения коллективного трудового спора, зарегистрированного еще в феврале т.г.

По данным бортпроводников, авиакомпания в полном объеме выполнила лишь 1 требование из 9. В свою очередь, по информации «АэроСвита», «большинство позиций, включенных в перечень претензий бортпроводников, это либо решенные проблемы, либо находящиеся в стадии обсуждения и подготовки документов». В компании отмечали, что, как и в случае с недавней акцией протеста пилотов, «кто-то извне манипулирует профсоюзными активистами авиакомпании».

Как сообщал УНИАН, 1 августа 2011 г. состоялась акция протеста пилотов самолетов «Боинг-737» компании «АэроСвит», из-за чего в первой половине дня не были своевременно отправлены до 5% рейсов "АэроСвита". В частности, профсоюз "Лига Линейных пилотов" выступил с требованием, в частности, индексации выплат, выплаты задолженности. По результатам переговоров авиакомпанией был подписан меморандум о выплате задолженности за июнь, задолженности по выслуге лет за 2008-2009 гг., задолженности, связанной с оплатой труда вторых пилотов «Боинг-737».

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Завтра по всей Украине, кроме западных областей, ожидаются дожди

29 сентября в Украине, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, по всей территории Украины, кроме западных областей, ожидается небольшой дождь, ночью в северных, днем в центральных областях умеренный дождь.

На протяжении суток будет преобладать северо-западный ветер, 7-12 м/с, днем в южной части местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 15°; днем 13-18°, в Закарпатье, юге Одесской области и в Крыму местами 20-23°; на высокогорье Карпат ночью 2-7°, днем 6-11°.

В Киеве и области ночью пройдет умеренный, днем небольшой дождь. Температура по области ночью 6-11°, днем 13-18°. По г. Киеву температура ночью 8-10°, днем 14-16°.

28 сентября температура воды в Черном и Азовском морях 18-21°; в Днепре возле Киева 16°.

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