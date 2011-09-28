Курс НБУ на 29.09.11

Официальный курс НБУ на 29.09.11100 USD-797.3600 (28 сентября-797.3600)100 EUR-1086.8814 (28 сентября-1082.7351)10 RUR-2.5060 (28 сентября-2.4747)Учетные курсы банковских металлов на 29.09.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-131963.08 (28 сентября-133238.86)961 XAG 10 Серебро-2475.01 (28 сентября-2671.16)962XPT10Платина-124308.42(28 сентября-126142.35)964XPD10Палладий-51828.40 (28 сентября-51589.19)

Официальный курс НБУ на 29.09.11 100 USD-797.3600 (28 сентября-797.3600) 100 EUR-1086.8814 (28 сентября-1082.7351) 10 RUR-2.5060 (28 сентября-2.4747) Учетные курсы банковских металлов на 29.09.11 за 10 тройских унций (грн.) 959XAU10Золото-131963.08 (28 сентября-133238.86) 961 XAG 10 Серебро-2475.01 (28 сентября-2671.16) 962XPT10Платина-124308.42(28 сентября-126142.35) 964XPD10Палладий-51828.40 (28 сентября-51589.19)

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