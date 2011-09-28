Главное на 28 сентября (вечер)

Финансы

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в январе-августе 2011 года составил более 5%, а в августе сохранился на уровне июля – 7,5%.

Такая оценка Департамента экономического анализа и прогнозирования Национального банка Украины обнародована на сайте регулятора.

НБУ 21 сентября обнародовал данные об индексе производства базовых отраслей (ИПБО), для его расчета используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП. За январь-август т.г. прирост ИПБО составил 9,9%, а в августе - 11,6%.

«Ускорение роста сельскохозяйственного производства, промышленности и объемов розничного товарооборота стимулировало ускорение роста ВВП, хотя и не такими темпами, как ИПБО, поскольку в состав ВВП кроме отраслей производства входят отрасли по предоставлению услуг, которые являются менее чувствительными к экономическим колебаниям», - говорится в сообщении Нацбанка. Регулятор также констатирует, что в период экономического восстановления рост ИПБО происходит более высокими темпами, чем ВВП, а в период кризиса падение ИПБО значительно больше, чем падение ВВП.

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины за январь-июнь 2011 года увеличилось на 4,5% - до 40,513 млрд. долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, с начала года активы Украины увеличились на 5,8% – до 141,207 млрд. долл., в том числе прямые инвестиции за границу выросли на 89 млн. долл. – до 8,055 млрд. долл.

Пассивы Украины увеличились на 5,5% – до 181,72 млрд. долл., в том числе прямые инвестиции в Украину выросли на 3,680 млрд. долл. - до 61,665 млрд. долл., портфельные инвестиции – с 20,034 млрд. долл. до 23,279 млрд. долл.

Министерством юстиции утвержденоположение о Единой базе данных предприятий, в отношении которых ведется производство по делу о банкротстве. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Единая база данных будет являть собой автоматизированную базу данных, которая будет содержать информацию о субъектах предпринимательской деятельности, в отношении которых ведется или завершена процедура банкротства. В случае прекращения осуществления по делу о банкротстве ведомости по каждому должнику будут храниться в Единой базе данных на протяжении пяти лет.

Сведения в Единую базу данных будут вноситься не позже следующего рабочего дня с даты их получения ответственным за ведение Единой базы данных работником Регистратора.

Регистраторами Единой базы данных определены Департамент нотариата, банкротства и функционирования центрального заверительного органа Министерства юстиции, а также структурные подразделения главных управлений юстиции в областях, городах Киеве и Севастополе, что обеспечивают реализацию полномочий в сфере банкротства.

В базе данных будет содержаться информация о состоянии производства по делу о банкротстве, о реестре требований кредиторов, финансово-экономических показателях деятельности должника, в том числе относительно погашения задолженности по заработной плате, и другие данные, которые будут получаться Регистраторами от арбитражных управляющих и хозяйственных судов.

Согласно положению, предусмотрено предоставление справок или выдержек из Единой базы данных.

Информационная справка из Единой базы данных – это документ, который бесплатно будет предоставляться по письменному запросу юридического лица или физического лица, - предпринимателя о ведении в отношении него производства по делу о банкротстве, признании его банкротом, пребывании в процедуре банкротства.

Справки будут содержать информацию относительно должника: наименование, код согласно ЕГРПОУ (для юридических лиц); его фамилия, имя и отчество, номер и дата записи в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей о проведении государственной регистрации (для физических лиц - предпринимателей); местонахождение (для юридических лиц) или местожительство (для физических лиц - предпринимателей); основной вид деятельности в соответствии с КВЭД, форма собственности.

Выписка из Единой базы данных будет предоставляться по письменному запросу юридического или физического лица относительно должника, в отношении которого осуществляется производство по делу о банкротстве. За поиск в Единой базе данных информации с выдачей об этом выписки будет взиматься плата в размере, установленном Министерством юстиции Украины.

Поиск в Единой базе данных будет осуществляться по одной или нескольким из таких сведений: наименование должника (для юридических лиц); код должника согласно ЕГРПОУ (для юридических лиц); фамилия, имя и отчество, номер и дата записи в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц - предпринимателей о проведении государственной регистрации (для физических лиц - предпринимателей).

Право полного доступа к информации, которая будет содержаться в Единой базе данных, будет иметь только держатель базы – Министерство юстиции, и ее администратор – государственное предприятие «Информационный центр» Министерства юстиции.

Территориальные органы по вопросам банкротства будут иметь доступ к информации Единой базы данных исключительно относительно должников, государственная регистрация которых как субъектов предпринимательской деятельности проведена на территории соответствующей административно-территориальной единице Украины.

Приказ об утверждении Положения о Единой базе данных о предприятиях, в отношении которых ведется производство по делу о банкротстве, вступит в силу после завершения мероприятий, которые обеспечат возможность осуществления Министерством юстиции Украины полномочий государственного органа по вопросам банкротства, но не ранее дня его официального опубликования.

Как известно, полномочия по формированию и обеспечению реализации государственной правовой политики по вопросам банкротства были возложены на Минюст указом Президента от 6 апреля 2011 года №395/2011. Данным указом глава государства утвердил Положение о Министерстве юстиции Украины.

Энергетика Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал поручение первому вице-премьеру - министру экономического развития и торговли Украины Андрею КЛЮЕВУ срочно принять меры по обеспечению расчетов предприятий коммунальной теплоэнергетики с компанией «Газ Украины» за потребленный природный газ.

Об этом сообщает департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Согласно сообщению, на сегодня задолженность теплоснабжающих предприятий перед ДК «Газ Украины» за потребленный природный газ составляет за 2010 год 2,9 млрд. грн. (уровень расчетов за этот период - 82%), в том числе ОАО «Киевэнерго» - 0,23 млрд. грн. Долг за 2011 год - 3,9 млрд. грн. (уровень расчетов за этот период - 67%), в том числе ОАО «Киевэнерго» - 1,2 млрд. грн.

Как отмечается в сообщении, вопросы задолженности теплоснабжающих предприятий является одним из приоритетных, поскольку задолженность угрожает своевременному началу отопительного сезона.

Принимая во внимание требования законодательства Украины относительно поставок природного газа только при условии обеспечения его 100-процентной оплаты деньгами (постановление Кабинета министров Украины от 27.12.01 № 1729, Закон Украины «Об основах функционирования рынка природного газа» и др.), а также то, что газоснабжение предприятиям коммунальной теплоэнергетики в отопительном периоде 2011-2012 гг. невозможно без положительного решения вопроса о проведении полных расчетов, премьер-министр Украины Н.АЗАРОВ поручил срочно решить вопрос оплаты за потребленный природный газ.

Консолидированная прибыль ООО «ДТЭК» по итогам первого полугодия 2011 года выросла на 70,9%, по сравнению январем-июнем 2011 года, – до 2,201 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, консолидированный доход энергохолдинга в отчетный период вырос на 73,7%, - до 18,452 млрд. грн. Валовая прибыль холдинга в январе-июле выросла почти в 2 раза – до 4,789 млрд. грн.

Показатель EBITDA (прибыль до вычета налогов, процентов и амортизации) компании увеличился на 91,7% - до 5,067 млрд. грн., рентабельность по EBITDA - увеличилась с 24,9% до 27,5%.

В первом полугодии 2011 года доля реализации угольной продукции компанией составила 45% от консолидированного дохода, оптовая продажа электроэнергии – 26,6%, продажа электроэнергии – 28,3%.

По состоянию на 30 июня 2011 года совокупный долг компании составил 4,816 млрд. грн., в том числе текущий долг 537 млн. грн. (11,2% от общей суммы) и долгосрочные обязательства в размере 4,279 млрд. грн.(88,8% от общей суммы). Основная часть задолженности ДТЭК (82%) деноминирована в долларах США. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось с 0,6 до 0,4 за І полугодие 2011 г. Соотношение совокупного долга к EBITDA также снизилось с 0,9 до 0,7.

Строительство

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства определило основные направления по реформированию строительной отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе министерства, среди главных направлений для реформ, определенных рабочей группой комитета «Реформы в строительной отрасли», - дерегуляция и создание благоприятного инвестиционного климата; создание градостроительного кадастра и развитие регионов на основе градостроительной документации; формирование мощного строительного комплекса; развитие и интеграция нормативной базы в европейские нормы технического регулирования; реализация гражданами права на жилье; энергоэффективность и импортозамещение в промышленном и гражданском строительстве.

По словам министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Анатолия БЛИЗНЮКА, также неурегулированным остается вопрос капитального ремонта жилого фонда.

Министр отметил, что в случае введения предложенных мероприятий по реформированию отрасли, в 2015 году все города и села получат градостроительную документацию, а 30% госстандартов и государственных строительных норм будут соответствовать европейским нормам.

А.БЛИЗНЮК считает, что для недопущения строительных афер необходимо совершенствовать имеющуюся систему договорных отношений, в частности, ввести механизм твердой договорной цены, а также предусмотреть механизм страхования рисков.

«Здесь наша первоочередная задача – разработка типичного договора», – подчеркнул он.

По словам министра, после определения стратегических ориентиров развития отрасли они будут конкретизированы, а также будет сформирован «портфель» инновационных проектов на три года вперед.

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