ДАЙДЖЕСТ СМИ за 29 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «Европа пошла в атаку на Газпром и Путина» пишет: Россия и Европа играют в газовые войны. Европа провела очередную атаку: антимонопольные органы Еврокомиссии провели проверки в европейских "дочках" Газпрома…

http://delo.ua/world/evropa-poshla-v-ataku-na-gazprom-i-putina-165259/

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Также «Дело» в публикации «Отказ ПриватБанка принимать платежи на счета "МММ-2011" не испугал функционеров финансовой пирамиды» пишет: функционеры "МММ-2011" в Украине не испугались заявления ПриватБанка об отказе принимать платежи на счета финансовой пирамиды…

http://delo.ua/finance/otkaz-privatbanka-prinimat-platezhi-na-scheta-mmm-2011-ne-ispug-165229/

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«Дело» в публикации «Более половины выплат по «автогражданке» не достигает 10 тыс. грн.» пишет: Госфинуслуг планирует утвердить максимальные размеры страховых выплат при оформлении ДТП с использованием европротокола в объеме 10 тыс. грн. По словам участников рынка, под эту сумму подпадает 60-70% всех возмещений по ОСАГО…

http://delo.ua/finance/bolee-poloviny-vyplat-po-avtograzhdanke-ne-dostigaet-10-tys-gr-165239/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Европа возвращается к истинным ценностям», в котором пишет: Евросоюз согласился не субсидировать продукцию сельхозпроизводителей, которая поставляется в Украину. Страна обратилась к членам ЕС с такой просьбой в связи с опасением, что после отмены ввозных пошлин при создании зоны свободной торговли европейская продукция начнет вытеснять с украинского рынка отечественную. В результате эксперты ожидают подорожания импортных продуктов питания минимум на 15-20%…

http://www.kommersant.ua/doc/1783418

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Николай Азаров затеял профотбор», в котором пишет: вчера на заседании Кабинета министров премьер Николай Азаров поручил министерствам ликвидировать дисбаланс на рынке труда. Выразив негодование по поводу большого количества выпускников экономических специальностей и отсутствия интереса абитуриентов к точным наукам, Азаров поручил Минэкономразвития и другим министерствам определить список профессий, которые будут востребованы государством в следующие пять лет. Эксперты отмечают, что регулировать рынок труда правительство может только в условиях плановой экономики…

http://www.kommersant.ua/doc/1783497

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Издание «Экономические известия» в публикации ««Укрзалізниця» требует отечественного» пишет: для получения контракта «Укрзалізниці» на крупную партию электровозов «Лугансктепловозу» придется освоить практически новый вид продукции, поскольку железнодорожники требуют повысить уровень локализации с 10% до 80%. Но даже объем заказа на почти 300 единиц техники может оказаться не столь интересным для «Трансмашхолдинга», чтобы инвестировать средства в новое производство и делиться технологией…

http://state.eizvestia.com/full/ukrzaliznicya-trebuet-otechestvennogo

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Долги тормозят тепло», в котором пишут: растущая задолженность предприятий теплокоммунэнерго за потребленный газ, которая наблюдается в последние годы, ставит под угрозу своевременное начало отопительного сезона в следующем месяце. Увеличение задолженности, по мнению экспертов, является искусственным и способствует удешевлению активов, которые в перспективе могут перейти в частную собственность…

http://markets.eizvestia.com/full/dolgi-tormozyat-teplo

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«Экономические известия» публикуют материал «Свинина дешевеет», в котором пишут: импорт остудил украинские цены на мясо. Уже в октябре стоимость продукции будет более доступна украинцам и переработчикам, уверяют эксперты и игроки. Закупочная стоимость свинины в живом весе составит 19 грн. за 1 кг., но такой она будет недолго — к новогодним праздникам продукция снова подорожает…

http://markets.eizvestia.com/full/svinina-desheveet

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Газета «Сегодня» в публикации «С новыми правилами вернулись «старые» валютные кидалы»» пишет: из-за новшества с паспортом люди попадаются на удочку жуликов. В НБУ готовят поблажки…

http://www.segodnya.ua/news/14293476.html

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Также «Сегодня» в публикации «Неплательщики налогов смогут выйти из тюрьмы - за деньги» пишет: вместо ареста и срока за экономические преступления предлагается залог и большой штраф…

http://www.segodnya.ua/news/14293416.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Казенные траты на люксовые автомобили оценены в 4,5 млрд руб. за три года» пишет: даже кризис не отучил российских чиновников и управленцев госкомпаний тратить казенные деньги на люксовые автомобили. Исследование их привычки легло в основу нового законопроекта…

http://www.vedomosti.ru/politics/news/1378352/privychka_k_horoshemu

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Также «Ведомости» в публикации «Российские банки готовятся существовать в условиях кризиса» пишут: кредитный риск для банков вышел на первый план. Российские банкиры это понимают. Выдача новых кредитов замедлится, уверены эксперты…

http://www.vedomosti.ru/finance/news/1378351/banki_ozhidayut_krizis

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Издание «Известия» в публикации «МТС продаст долги плохих абонентов коллекторам» пишет: один из крупнейших российских операторов сотовой связи - МТС первым в своей отрасли решился на продажу долгов своих абонентов коллекторам. Компания объявила тендер, чтобы выбрать агентство для заключения с ним договора цессии, то есть передачи ему прав требования по дебиторской задолженности. Тем самым сотовый оператор отрекается от своих неплательщиков, а коллекторское агентство становится их полноправным кредитором…

http://www.izvestia.ru/news/502214

(УНИАН)