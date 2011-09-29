Анонс на 29 сентября

* Президент Украины Виктор Янукович осуществит рабочий визит в Республику Польша. В Варшаве Глава Украинского государства примет участие в работе Саммита Инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство», а также проведет ряд двусторонних встреч.

* Печерский суд г. Киева продолжит рассмотрение дела экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

* В рамках пятого ежегодного форума производителей продуктов питания Украины (Food Industry Forum 2011) состоится пресс-секция на тему: «Рынок продуктов питания Украины: возможности развития в условиях современной государственной политики». Участники: Михаил Бродский, глава, Госкомитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства; Вадим Чагаровский, председатель Совета директоров, Союз молочных предприятий Украины; Александр Балдынюк, президент, Укркондпром; Владимир Череда, глава Правления, Киевхлеб; Артур Бондарь, коммерческий директор, Коммерческий офис «Сильпо» (FOZZY GROUP); Алексей Чумак, директор, Рынок «Столичный» и др. Организатор форума - компания Meeting Point.

* Состоится открытое заседание НКРЭ и брифинг для представителей СМИ.

* Состоится подписание Кредитного соглашения между Украиной и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Проектного соглашения между ЕБРР и ПАТ «Укргидроэнерго» по Проекту реабилитации гидроэлектростанций. Кредитное соглашение от Украины подпишет министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, Проектное соглашение - ген.директор ПАТ "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. От ЕБРР соглашения подпишет управляющий директор по энергетике Риккардо Пулити. После подписания запланирован брифинг для СМИ.

* Пресс-конференция на тему: «Куда движется украинский зерновой рынок. Анонс II Украинского зернового конгресса». Участники: президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко и руководитель службы бизнес проектов ИА "АПК-Информ" Родион Рыбчинский.

* Пресс-конференция народных депутатов Украины Олега Зарубинского и Валерия Коновалюка на тему: «Принятие Парламентом Закона о документах позволит Евросоюзу сделать безвизовым въезд для украинцев». 23 сентября ВРУ приняла в целом Закон Украины "О документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины". Таким образом, Парламент выполнил одно из главных требований ЕС по внедрению Украиной электронных заграничных паспортов с биометрическими данными. Соавторы закона О.Зарубинский и В.Коновалюк расскажут о практических шагах по его реализации в Украине и перспективах получения нашей страной безвизового режима с ЕС.

* Круглый стол на тему: «Стабильность украинской финансовой системы». Организатор – Институт Горшенина. Темы: Насколько стабильна национальная валюта и стоит ли ожидать «обвал» гривни в ближайшее время? Чем грозит экономике и финансовой системе Украины невыдача очередного транша кредита МВФ? К чему приведет обязательное хранение информации о лицах, совершающих операции обмена валют? Кому выгодна отмена валютного потребительского кредитования? Участники: Александр Сугоняко, президент АУБ; Евгений Зиновьев, начальник отдела стратегии «ОТП Банк»; Дмитрий Сологуб, начальник отдела анализа и исследований «Райффайзен Банк Аваль»; Василий Горбаль, народный депутат Украины (ПР); Сергей Терёхин, народный депутат Украины (БЮТ).

* 13-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция, посвященная результатам и итогам работы международного конгресса Европейской Федерации Национальных Коллекторских Ассоциаций (Federation of European National Collection Associations - FENCA) в Брюсселе с 22 по 25 сентября 2011 года. Итоги конгресса озвучит президент Ассоциации участников Коллекторского Бизнеса в Украине Александр Ильчук. Также в работе примет участие глава совета АКБУ Ашот Арутюнян. Будут затронуты вопросы роли и приоритетов в работе коллекторов в Европе и позиция правительств относительно значения коллекторства в развитии экономики стран, вопросы регулирования деятельности коллекторов в Евросоюзе, в том числе будут освещены основные законодательные инициативы FENCA, поддержанные Европарламентом (ул.Крещатик, 4, конференц-зал).

* В рамках работы Международной конференции «Украина - ЕС: на пути к единому энергетическому рынку», посвященной вопросом углубления сотрудничества Украины и ЕС в отрасли энергетики и реализации инфраструктурных энергетических проектов Украины и ЕС, в частности модернизации газотранспортной системы Украины состоится брифинг для СМИ. В работе конференции примут участие: министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Бойко, Комиссар ЕК по энергетическим вопросам Гюнтер Оттингер, представители министерств по энергетическим вопросам стран ЕС и Энергетического Содружества, представители ЕК и др.

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