Сегодня Янукович едет в Польшу для участия в саммите «Восточного партнерства»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 29-30 сентября осуществит рабочий визит в Республику Польша.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, в Варшаве глава Украинского государства примет участие в работе саммита инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство».

Также в ходе визита В.ЯНУКОВИЧ проведет ряд двусторонних встреч.

Как сообщал УНИАН, программа ЕС «Восточное партнерство» была основана в мае 2009 года. Эта программа направлена на усиление отношений ЕС с восточными странами-соседями. В «Восточном партнерстве» принимают участие Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина.