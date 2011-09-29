Клюев 30 сентября примет участие в бизнес-форуме «Восточного партнерства»

30 сентября первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ посетит с рабочим визитом Республику Польша, где примет участие в бизнес-форуме в рамках саммита «Восточное партнерство» (г. Сопот).

Как сообщила УНИАН пресс-служба А.КЛЮЕВА, он примет участие в пленарной сессии «Бизнес и Восточное партнерство: экономическое сотрудничество как фактор поддержки Европейской интеграции».

Во время заключительной сессии форума планируется обсуждение рекомендаций бизнес кругов относительно будущего Европейского Союза, а также политических взглядов на будущее Европы.

Запланированы также встречи А.КЛЮЕВА с премьер-министром Республики Польша Дональдом ТУСКОМ и членом Европейской комиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ.

В бизнес-форуме примут участие представители правительственных учреждений и деловых кругов шести стран Восточного партнерства -Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы и Украины, а также – стран Евросоюза.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 29-30 сентября осуществит рабочий визит в Республику Польша. В Варшаве он примет участие в работе саммита инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство».

Программа ЕС «Восточное партнерство» была основана в мае 2009 года. Эта программа направлена на усиление отношений ЕС с восточными странами-соседями. В «Восточном партнерстве» принимают участие Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина.