Янукович в Польше планирует провести семь двусторонних встреч

Варшава. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в рамках своего двухдневного рабочего визита в Польшу, который начинается сегодня, планирует провести семь двусторонних встреч.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в Варшаве.

В частности, по данным украинского диппредставительства, В.ЯНУКОВИЧ встретится с Президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, Президентом Совета Европейского Союза Германом ван РОМПЕЕМ, федеральным канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ.

Президент Украины также проведет встречи с Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ и главой польского правительства Дональдом ТУСКОМ, премьер-министрами Ирландии Эндом КЕННИ и Португалии Педро Пасушем КОЭЛЬО.

Как сообщал УНИАН, В.ЯНУКОВИЧ 29-30 сентября осуществит рабочий визит в Республику Польша, где примет участие в работе саммита инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство».