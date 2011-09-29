Представительство ЕС: Варшавский саммит должен признать европейский выбор некоторых стран

По приглашению Президента Европейского Совета Германа Ван РОМПЕЯ и премьер-министра Польши Дональда ТУСКА ЕС и страны - члены Восточного партнерства встретятся 29 и 30 сентября в Варшаве. Саммит должен признать европейские устремления и европейский выбор некоторых восточноевропейских стран.

Об этом УНИАН сообщили в Представительстве Европейского Союза в Украине.

Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПЕЙ будет председательствовать на встрече, и вместе с Президентом Европейской Комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ будет представлять ЕС. Высокий представитель ЕС по делам внешних отношений и политики безопасности Кэтрин ЭШТОН, Европейский Комиссар по расширению и Европейской политики соседства Штефан ФЮЛЕ, а также Президент Европейского Парламента Ежи БУЗЕК также будут присутствовать на саммите.

Страны - члены ЕС также будут представлены на высшем уровне.

Шесть стран-партнеров будут представлять: Президент Армении Серж САРГСЯН, Президент Азербайджана Ильхам АЛИЕВ, Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, премьер-министр Молдовы Владимир ФИЛАТ и посол Беларуси в Варшаве.

Саммит, организованный Польшей, станет платформой для повторного подтверждения всеми странами-участницами своей политической преданности основным целям Партнерства. Саммит обратит свое внимание на прогресс, достигнутый во внедрении инициативы на протяжении двух последних лет, которая основана на общих ценностях демократии и правах человека. Также саммит примет решение о последующих шагах в направлении укрепления прогресса относительно более глубокой политической ассоциации и экономической интеграции с Европейским Союзом, построенной на рациональных и эффективных реформах в странах Восточного партнерства.

В этом контексте, в качестве основных результатов будет представлен прогресс, достигнутый в направлении создания глубокой и всесторонней зоны свободной торговли, а также в сфере мобильности и усиленного сотрудничества – в транспортной, энергетической сферах и в сельском хозяйстве.

Саммит должен отметить то, что Восточное партнерство основано на общих ценностях и принципах свободы, демократии, верховенства права, уважения к правам человека и основных свободах. Кроме того, саммит должен признать европейские устремления и европейский выбор некоторых восточноевропейских стран.

Саммит Восточного партнерства должен придать особое значение ключевой роли гражданского общества в стремлении к целям Восточного партнерства и показать возможности создания новых инструментов, таких как Европейский фонд в поддержку демократии и Инструмент для гражданского общества.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 29-30 сентября осуществит рабочий визит в Республику Польша. В Варшаве он примет участие в работе саммита инициативы Европейского Союза «Восточное партнерство».

Программа ЕС «Восточное партнерство» была основана в мае 2009 года. Эта программа направлена на усиление отношений ЕС с восточными странами-соседями. В «Восточном партнерстве» принимают участие Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина.