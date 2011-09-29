«Фокстрот» обжалует в прокуратуре действия правоохранителей при обысках

Группа компаний «Фокстрот» намерена обжаловать в прокуратуре действия правоохранителей при обысках складов и офисов группы.

Как передает корреспондент УНИАН, об это сегодня журналистам сообщил соучредитель Группы компаний «Фокстрот» Валерий МАКОВЕЦКИЙ.

«У нас есть вопросы по методам, которыми они (правоохранительные органы - УНИАН) действуют при проведении обысков, когда не идет полная опись документов, выбиваются двери, стекла в офисах, когда присылается группа поддержки в лице «Беркута»… Это мне кажется непонятным. Вот на это мы собираемся жаловаться в прокуратуру», - сказал он.

В.МАКОВЕЦКИЙ отметил, что действия силовых структур были неожиданными для компании, поскольку ранее никто из представителей следственных органов на обращался к ним с запросами, связанными с расследованием уголовных дел.

«Мы из Интернета узнали о том, что существует некое уголовное дело, в ходе расследования которого санкционирован обыск. Это противоречит правовым нормам и оставляет нам один выход – ждать оглашения официальной позиции от представителей МВД», - добавил он.

Комментируя повод для обысков складов и офисов компании, В.МАКОВЕЦКИЙ сказал: «Было возбуждено уголовное дело на основании убийства в Кировограде, к которому мы не имеем никакого отношения. И здесь, наверное, какая-то ошибка».

Соучредитель Группы компаний отметил, что компания терпит убытки от действия правоохранительных органов.

«Они изъяли тонны документации, они закрыли склады…Убытки очень большие», - добавил он.

В.МАКОВЕЦКИЙ уточнил, что правоохранительные органы провели проверки складов компаний в Киеве, Тернополе и Одессе. При этом в Киеве закрыто 4 из 6 складов группы.

Соучредитель Группы компаний добавил, что центральный офис компании работает, как и магазины, но допустил, что через неделю магазины могут быть закрыты из-за проблемы с поставкой товаров из складов.

В.МАКОВЕЦКИЙ также отметил, что 90% товаров поступает в магазины с локальных складов международных производителей техники в Украине.

«О контрабанде и махинациях с таможней не может идти и речи», - подчеркнул он.

Вместе с тем, В.МАКОВЕЦКИЙ выразил надежду, что через две недели компания войдет в нормальный режим работы.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября Главное следственное управление МВД Украины проводило санкционированные обыски в киевском офисе Группы компаний "Фокстрот" в связи с расследованием уголовного дела.

"Главное следственное управление МВД Украины проводит санкционированные судом обыски в складских и офисных помещениях "Фокстрота" в связи с расследованием уголовного дела по факту совершения тяжкого преступления", - сказали в управлении, не уточнив, по какому именно делу проводятся следственные действия.

Газета «Сегодня» (№ 211 от 23 сентября) со ссылкой на источник в МВД сообщила, что обыск в киевском офисе Группы компаний «Фокстрот» не связан с финансовыми делами компании, а «с насильственным преступлением, которое было совершено в стенах офиса».

По данным газеты, речь идет об убийстве.

«Здесь было совершено убийство. Мы его расследуем. Идут обыски в некоторых помещениях офисного центра», – сказал изданию источник в МВД.

В самом «Фокстроте» сообщили, что магазины работают в обычном режиме. «Мы пока толком не знаем, что произошло», – заявили в офисе компании.

Справка УНИАН. Группа компаний «Фокстрот» является собственником таких торговых марок, как «Фокстрот. Техника для дома», FoxMart, «Техношара» (ритейл бытовой и электронной техники), «Секунда», Montres (часовой ритейл), а также DEPO’t. Учредителями группы являются Геннадий ВЫХОДЦЕВ и Валерий МАКОВЕЦКИЙ.

Компания «Фокстрот. Техника для дома» была основана в 1994 году и занимается розничной продажей бытовой техники и электроники в сетевом сегменте. По состоянию на 10 августа 2011 года, компания насчитывает 196 супермаркетов «Фокстрот. Техника для дома», общей торговой площадью более 150 тыс. кв. м, в 102 областных и районных центрах Украины.