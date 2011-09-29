Главное на 29 сентября (день)

Энергетика

Делегация НАК «Нафтогаз Украины» сегодня отбыла в Москву на переговоры с ОАО «Газпромом».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий БОЙКО.

Он не уточнил никаких других подробностей, отметив только, что в ходе переговоров будет обсуждаться широкий круг вопросов.

По данным источника агентства УНИАН в Минэнергоугле, украинскую делегацию возглавляет председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

НАК «Нафтогаз Украины» и ExxonMobile-копорейшен (США) договорились о сотрудничестве в сфере совместной разведки и освоения месторождений нетрадиционных углеводородов (сланцевый газ, метан угольных месторождения) в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее соглашение представители компаний подписали сегодня в Киеве.

Как уточнил журналистам после подписания соглашения заместитель председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим ЧУПРУН, в рамках соглашения ExxonMobile планирует работать на территории западного региона Украины, а также в районе Донецкой и Днепровской впадин.

Совет кантонов Швейцарии одобрил законопроект об отказе от атомной энергетики.

Депутаты верхней палаты парламента в течение нескольких часов обсуждали проект отказа от этого вида энергии, передает «Газета.Ru».

Дискуссия об отказе от атомных станций развернулась в Швейцарии вскоре после аварии на японской АЭС «Фукусима-1». Тогда местные политики предложили долгосрочный план отказа от атомной энергии.

Согласно обсуждаемому законопроекту, Швейцария должна отказаться от строительства новых АЭС и до 2034 года вывести из эксплуатации старые.

После четырехчасового обсуждения в Совете кантонов законопроект был одобрен и теперь будет передан на доработку в правительство.

Критики проекта утверждают, что отказ от атомной энергетики вследствие кризиса на «Фукусиме-1» нецелесообразен и может иметь для Швейцарии неприятные последствия в долгосрочной перспективе. Сторонники закрытия АЭС настаивают на том, что страна не может рисковать безопасностью и экологией. К отказу от АЭС активно призывала министр окружающей среды Дорис ЛОЙТХАРД, которая призвала Швейцарию использовать «этот шанс» для развития новых видов возобновляемых источников энергии.

Отказ от атомной энергии также обсуждается в правительстве Германии: сейчас в стране объявлен мораторий на продление работы 17 атомных электростанций в стране, на три месяца остановлена работа семи старейших АЭС.

Транспорт

Руководство «Укрзализныци» и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) на встрече в Одессе 28 сентября обсудили ряд конкретных мер для повышения скорости и уровня комфорта пассажирских перевозок.

Об этом УНИАН сообщил пресс-центр «Укрзализныци».

«Министры Украины и России удовлетворены итогами проделанной работы. В частности, был обсужден ряд вопросов, касающихся модернизации инфраструктуры для увеличения скорости поездов. Определено, что стык Казачья Лопань будет исключительно пассажирским и скорость поездов повысится до 160 км\ч. Также мы рассмотрели вопросы, касающиеся прибытия поезда Киев-Москва до Ленинградского вокзала, чтобы наши пассажиры могли пересесть на скоростной поезд "Сапсан" сообщением Москва-Санкт-Петербург», - прокомментировал подробности и детали договоренностей генеральный директор «Укрзализныци» Владимир КОЗАК.

Он также сообщил, что был поднят вопрос внедрения новых технологий, поскольку Украина уже на 100% перешла на электронный грузовой документ и электронную подпись, чтобы эти системы согласованно развивались на международном уровне с Россией и Беларусью. «Конечно, есть вопросы над которыми еще нужно работать. В свою очередь, я и Владимир ЯКУНИН (президент РЖД - УНИАН) обратились к своим министрам, чтобы на уровне правительства решать вопрос таможни, именно эти проблемы не дают нам возможности увеличивать объемы транзитных перевозок, а также импорта и экспорта», - заявил генеральный директор «Укрзализныци».

Украина заинтересована в создании на своей территории совместного предприятия с Кореей по производству поездов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе встречи с премьер-министром Республики Корея КИМ Хван Сиком.

Он отметил, что в 2012 году Украина планирует закупить в Корее 6 поездов.

«Но скажу откровенно, мы больше заинтересованы в создании совместных производств на территории Украины, поскольку сами располагаем соответствующими предприятиями, способными производить высокотехнологичные поезда», - сказал Н.АЗАРОВ.

Политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в рамках своего двухдневного рабочего визита в Польшу, который начинается сегодня, планирует провести семь двусторонних встреч.

Об этом УНИАН сообщили в Посольстве Украины в Варшаве.

В частности, по данным украинского диппредставительства, В.ЯНУКОВИЧ встретится с Президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем БАРРОЗУ, Президентом Совета Европейского Союза Германом ван РОМПЕЕМ, федеральным канцлером ФРГ Ангелой МЕРКЕЛЬ.

Президент Украины также проведет встречи с Президентом Польши Брониславом КОМОРОВСКИМ и главой польского правительства Дональдом ТУСКОМ, премьер-министрами Ирландии Эндом КЕННИ и Португалии Педро Пасушем КОЭЛЬО.

30 сентября первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ посетит с рабочим визитом Республику Польша, где примет участие в бизнес-форуме в рамках саммита «Восточное партнерство» (г. Сопот).

Как сообщила УНИАН пресс-служба А.КЛЮЕВА, он примет участие в пленарной сессии «Бизнес и Восточное партнерство: экономическое сотрудничество как фактор поддержки Европейской интеграции».

Во время заключительной сессии форума планируется обсуждение рекомендаций бизнес кругов относительно будущего Европейского Союза, а также политических взглядов на будущее Европы.

Запланированы также встречи А.КЛЮЕВА с премьер-министром Республики Польша Дональдом ТУСКОМ и членом Европейской комиссии по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном ФЮЛЕ.

В бизнес-форуме примут участие представители правительственных учреждений и деловых кругов шести стран Восточного партнерства - Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии, Молдовы и Украины, а также – стран Евросоюза.

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