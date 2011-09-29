Тимошенко уверена, что приговор по ее делу будет обвинительным

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что приговор в отношении нее по газовому делу будет именно обвинительным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила во время судебных дебатов.

«Как бы кто не надеялся, но приговор будет, и он будет именно обвинительным», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, то, что происходило во время судебных заседаний, нельзя назвать судом в классическом понимании. Она объяснила это тем, что сторона защиты не могла в полном объеме обеспечить свои права, сторона защиты готовилась к заседаниям в авральном режиме, и суд вообще проходил без участия тех свидетелей, на присутствии которых настаивала сторона защиты.

«Это был классический суд Линча», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что перед прокуратурой была поставлена задача расправиться с ней, и она это делала.

«Но я убеждена, что я обязательно получу полную реабилитацию в международных судах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она добавила, что те, кто сегодня привлекают ее к ответственности по части 3 статьи 365, «сами являются клиентами этой статьи», а также ряда других статей. «Я все-таки оставляю маленький шанс, что человек, который сидит в президиуме, обратит внимание на этот абсурд, который должен когда-то завершиться», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, обращаясь к судье Печерского райсуда Киева Родиону КИРЕЕВУ.

Она также отметила, что власть подготовила приговор для нее еще до возбуждения уголовного дела.

«По моему делу сначала был написан приговор Печерского районного суда в Администрации Президента, затем было возбуждено уголовное дело, затем оно было «расследовано» СБУ и прокуратурой, а после этого началось судебное расследование. Приговор написан до возбуждения уголовного дела», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Экс-премьер убеждена, что таким образом действующий Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пытается устранить ее из политического поля «как опасного политического конкурента».