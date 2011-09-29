Туск: договор Украины об Ассоциации с Евросоюзом находится «на расстоянии вытянутой руки»

Варшава. Глава польского правительства Дональд ТУСК выразил надежду на парафирование договора об Ассоциации Украины с Европейским Союзом до конца текущего года, отметив, что "этот большой успех находится на расстоянии вытянутой руки".

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Д.ТУСК сказал после встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, который сегодня прибыл в Варшаву для участия в саммите "Восточного партнерства" (ВП).

Д.ТУСК назвал Украину "ключевым" государством СП, отметив, что украинская власть в этом году достигла значительного прогресса на пути европейской интеграции Украины.

"Сегодня можем сказать, что многие сложные дела были решены раньше, чем мы могли себе представить еще полгода назад", - сказал польский премьер.

"Это результат усилий украинской власти, европейских властей и председательствующей сейчас в Евросоюзе Польши", - отметил он.

Д.ТУСК сказал, что последний раунд переговоров между Украиной и Еврокомиссией в вопросе создания углубленной зоны свободной торговли "наполняет обоснованным оптимизмом", выразив надежду, что до конца этого года стороны парафируют договор об Ассоциации.

"Кажется, что этот большой успех находится на расстоянии вытянутой руки", - сказал глава польского правительства.

В то же время он сказал, что евроинтеграция Украины будет зависеть от соблюдения украинскими властями демократических стандартов, отметив, что обсуждал этот вопрос во время сегодняшней встречи с В.ЯНУКОВИЧЕМ.

"Рад, что эти вопросы нашли понимание у Президента", - сказал Д.ТУСК.