Главное на 29 сентября (вечер)

Финансы

Кабмин Украины одобрил выпуск ОВГЗ с привязкой к курсу доллара

Правительство Украины своим постановлением №1011 от 28 сентября 2011 года расширило перечень облигаций внутреннего государственного займа среднесрочными (от года до пяти) и долгосрочными (свыше пяти лет) облигациями с индексируемой стоимостью, при погашении которых учитываются изменения курса гривни к доллару с момента размещения.

Согласно документу, который обнародован на правительственном сайте, индексация номинальной стоимости такой облигации осуществляется на дату ее погашения в соответствии с изменением средневзвешенного курса гривни к доллару США на межбанковском рынке за календарный месяц, предшествующий первичному размещению и погашению облигаций.

Выплата купона осуществляется без учета изменения курса гривни к доллару.

Минфин в любое время может определить дату, на которую возможно осуществление досрочного погашения бумаг с индексированной стоимостью. Датой досрочного погашения таких облигаций может быть исключительно одна из дат осуществления купонного платежа. Купонный период составляет шесть месяцев.

Бумаги с индексированной стоимостью смогут покупать физические и юридические лица.

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Нацбанк намерен потратить на празднование своего 20-летия 2,85 млн. грн.

Национальный банк Украины (НБУ) намерен потратить на празднование своего 20-летия 2,850 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении регулятора, обнародованном на сайте Государственных закупок.

В обосновании применения процедуры закупки у одного участника указывается, что Нацбанк намерен закупить «услуги по организации и проведению концерта, фуршета, изготовлению сувенирной продукции, созданию видеофильма об истории Национального банка Украины, подготовке сценария и режиссерско-постановочного сопровождения праздничных мероприятий, охрану мероприятий, транспортное обслуживание и другие мероприятия по подготовке и празднованию 20-летия создания Национального банка Украины».

Применение процедуры закупки у одного участника регулятор объясняет «возникновением срочной потребности в товарах, работах или услугах», а также тем, что «на данный момент, в Украине отсутствуют предприятия, которые имеют возможность своевременно и в полном объеме предоставить весь перечень услуг».

Министерство экономического развития и торговли Украины согласовало применение процедуры закупки у одного участника, которым является киевское ООО «ВИП СОЮЗ».

Срок поставки услуг – 14 октября 2011 года.

Источник финансирования закупки - средства Национального банка Украины.

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НБУ создал ажиотаж на валютном рынке, введя паспортизацию валютообменных операций – АУБ

Национальный банк Украины (НБУ) создал ажиотаж на валютном рынке, введя паспортизацию валютообменных операций.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня во время круглого стола в Киевском институте проблем управления им. Горшенина высказал президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Александр СУГОНЯКО, комментируя постановление регулятора №278, которым банки обязываются осуществлять валютообменные операции с физическими лицами при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

«Вместо того, чтобы уменьшить ажиотаж, он фактически поднят», - отметил А.СУГОНЯКО.

По его словам, спрос населения на валюту в стране является экономически обоснованным, и этого Нацбанку не изменить, а что касается ажиотажного спроса, то его нельзя остановить, только отложить отдельными мерами.

А.СУГОНЯКО отметил, что стратегия Нацбанка в вопросе ограничения спроса на валюту среди населения является правильной, однако необходимо снять риски с валютного рынка.

По мнению народного депутата Украины Андрея СЕНЧЕНКО (БЮТ), введение паспортизации валютообменных операций является «попранием прав человека». «Люди не привыкли ходить с паспортами, а «черный» рынок пока не адаптировался», - сказал он.

Кроме того, данное обязательство несет определенную угрозу перед процессом выборов в стране, поскольку паспортные данные могут изыматься по возможности для использования в других целях, отметил депутат.

Как сообщал УНИАН, НБУ ожидает сокращения наличного валютного оборота от изменения правил валютообменных операций

«Наши ожидания - что будет сокращено количество наличного обращения в иностранной валюте, а это за собой повлечет и сокращение гривневого обращения», - сказала директор генерального департамента денежно-кредитной политики Национального банка Украины Елена ЩЕРБАКОВА.

В Нацбанке надеются, что таким образом удастся сократить долларизацию экономики и уровень теневой экономики.

Справка УНИАН. Нацбанк постановлением №278 обязал банки с 23 сентября 2011 года осуществлять валютообменные операции с физическими лицами на сумму до 50 тыс. грн. при предъявлении документа, удостоверяющего личность. При проведении операций свыше указанной суммы работник банка также должен зафиксировать серию и номер паспорта (другого документа, который удостоверяет личность), дату выдачи и орган, который его выдал, место жительства (регистрации), идентификационный номер лица (при наличии).

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ТЭК

НКРЭ увеличила тарифы ТЭЦ на производство электрической и тепловой энергии на 10%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) увеличила тарифы ТЭЦ на производство электрической и тепловой энергии в среднем на 10% с 1 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании в четверг.

Тариф пересмотрен в связи с повышением уровня предельной цены на газ для промпотребителей с октября на 11,85% - до 3382 грн. за тысячу кубометров.

Тарифы на производство тепловой энергии пересмотрены для 43 предприятий, на производство электрической энергии – для 25.

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НКРЭ снизила «зеленые» тарифы на октябрь в среднем на 5,3%

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) снизила тарифы на электроэнергию, производимую из альтернативных источников, на октябрь 2011 года в среднем на 5,3% по сравнению с установленными для сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение регулятор принял на заседании 29 сентября.

В частности, тариф на электроэнергию, производимую на ветроустановках, уменьшится с 129,69 коп. до 122,77 коп./кВт-ч, электростанциями на биотопливе – с 142,03 коп. до 134,46 коп./кВт-ч., на малых гидроэлектростанциях (мощностью до 10 МВт) – с 88,92 коп. до 84,18 коп./кВт-ч, на солнечную энергию, производимую установками, расположенными на земле, – с 533,54 коп. до 505,09 коп. за 1 кВт-ч, на крышах – с 489,08 коп. до 463 коп./кВт-ч (все без НДС).

Напомним, «зеленые» тарифы определяются по формуле, в которой для каждого субъекта определен коэффициент, размеры которого зависят от типа альтернативного источника электроэнергии и характеристик энергогенерирующего оборудования.

Тарифы корректируются комиссией в зависимости от курса гривни к евро на дату их расчета на следующий месяц.

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Для модернизации ГТС при объеме прокачки газа 110 млрд. кубов необходимо 3,2 млрд. долл. – ТЭО

Для модернизации украинской газотранспортной системы с расчетом ежегодной прокачки газа 110 млрд. кубометров необходимо 3,2 млрд. долларов инвестиций.

Как сообщил УНИАН заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Владимир МАКУХА, такие данные результата ТЭО модернизации ГТС обнародовал сегодня на энергетической конференции в Киеве представитель компании-разработчика ТЭО MOTT McDonald.

В.МАКУХА также сообщил, что по расчетам компании, для модернизации ГТС с расчетом ежегодной прокачки 14 млрд. кубометров газа потребуется около 6 млрд. долл.

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НКРЭ повысила предельные цены на газ для промпотребителей и бюджетников

Национальная комиссия регулирования электроэнергетики (НКРЭ) с 1 октября повысила предельный уровень цен на природный газ для промышленных и приравненных к ним потребителей, а также для бюджетных организаций на 11,85%, или на 358,5 грн. - до 3,382 тыс. грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принято на заседании НКРЭ в четверг, 29 сентября.

При пересмотре цен регулятор исходил из прогнозной стоимости импортного газа для Украины в ІV квартале текущего года на уровне 401 долл. за тыс. кубометров. Также при пересмотре цен учитывалось колебание курса гривни к доллару.

Как сообщал УНИАН, в последний раз предельный уровень цен для этих категорий потребителей пересматривался регулятором в июне этого года, в результате чего с 1 июля предельная цена на газ для них была повышена на 18,4% - до 3023,5 тыс. грн. за тыс. куб. м (без учета НДС, сбора в виде целевой надбавки, тарифа на транспортировку и поставку).

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Турция угрожает России разрывом газового соглашения

Анкара может не продлить подписанное 25 лет назад и действующее до настоящего времени газовое соглашение с Россией, если в Москве не пересмотрят цену на поставляемый в страну природный газ.

Как передает РИА Новости со ссылкой на турецкую газету "Бугюн", об этом заявил министр энергетики Турции Танер ЙЫЛДЫЗ.

"Если от России поступит устраивающий нас ответ на направленное ей предложение (по вопросам цены на газ - УНИАН), мы его оценим. Если его не будет, мы как государство не сможем его (соглашение - УНИАН) продлить, и отдадим это дело в руки частного сектора, который и будет вести торги", - сказал турецкий министр.

Глава Минэнерго Турции отметил, что если соглашение с Россией не будет продлено, Стамбул не будет испытывать проблем с обеспечением природным газом. Основные объемы газа, поступающие в Турцию по "западному маршруту", используются для нужд северо-запада страны, прежде всего, 15-миллионного Стамбула.

В то же время в ООО "Газпром экспорт" агентству "Прайм" сообщили, что пока не получали от своего турецкого партнера Botas информации о его позиции по продлению контракта.

"Газпром экспорт" пока не получил от турецкого партнера - компании Botas - информации о том, какова ее позиция по продлению контракта. Именно Botas, а не министерство, является контрактной стороной, с которой "Газпром экспорт" ведет переговоры", - сказал представитель российской компании.

Справка УНИАН. Турция является вторым по объемам поставок импортером российских углеводородных ресурсов.

Первое соглашение о поставках российского природного газа в Турцию было подписано в 1986 году по так называемому "западному маршруту" (через Украину, Румынию и Болгарию) в ежегодных объемах 6 миллиардов кубометров. Срок его действия истекает в декабре нынешнего года.

Впоследствии с Турцией было подписано соглашение о поставках российского газа по трансчерноморскому газопроводу "Голубой поток".

На 2010 год контрактами были запланированы поставки в Турцию 30 миллиардов кубометров российского газа - 14 миллиардов по западному коридору и 16 миллиардов по "Голубому потоку". При этом с учетом влияния последствий кризиса на экономику Турции были определены минимальные объемы закупки турецкой стороной "голубого топлива", а также предусмотрено право турецкой компании Botas сокращать отбор газа, поступающего по морскому газопроводу, до 75% без санкций со стороны "Газпрома". В результате Турция закупила только 18,01 млрд. куб. м.

Вице-премьер РФ Игорь СЕЧИН в феврале 2010 года заявлял, что обсуждается возможность снижения цен на газ для Турции.

В 2009 году после подписания межправительственного протокола о сотрудничестве в газовой сфере между Россией и Турцией турецкие СМИ писали, что на его основании Турция может добиться более выгодных условий поставок российского газа. По данным газеты Sabah, в соответствии с документом турецкая Botas собиралась начать с "Газпромом" переговоры о снижении цены на газ. Кроме того, говорилось о возможном пересмотре пункта контракта, основанного на принципе take or pay ("бери или плати"), согласно которому турецкая сторона должна платить за законтрактованный, но не выбранный газ.

Глава "Газпрома" Алексей МИЛЛЕР ранее говорил, что газовый холдинг планирует заключать новые контракты на поставку газа Турции с условием запрета реэкспорта. А.МИЛЛЕР отмечал, что Турция ставит вопрос об увеличении объемов закупок. С этим связано обсуждение реализации проекта газопровода "Голубой поток-2", который также позволит Турции стать транзитной страной для поставок газа в Израиль. Собственных запасов углеводородов Турция не имеет.

Группа "Газпром", кроме того, рассчитывала получить прямой выход примерно на 20% конечных потребителей турецкого рынка газа.

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Транспорт/Связь

Участники СП по созданию широкого ж/д пути до Вены подтвердили свои намерения

Москва. Участники СП по созданию широкого ж/д пути до Вены подтвердили свои намерения по реализации проекта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе РЖД, по итогам заседания наблюдательного совета совместного предприятия по реализации проекта продления «широкой» колеи до Вены, которое состоялось в Одессе в рамках XX пленарного заседания Координационного совета по Транссибирским перевозкам.

Заинтересованные стороны подтвердили свои намерения по реализации проекта и обсудили ход предпроектных проработок. Советом решено к концу 2011 года определить дальнейшие шаги и механизмы осуществления проекта.

Отмечается, что проект строительства линии шириной колеи 1520 мм от словацкого города Кошице до Братиславы и Вены находится в стадии активной проработки. Работа ведется в рамках созданного четырехстороннего совместного предприятия (Австрия, Словакия, Украина, Россия).

Как отметили в «РЖД», по результатам предпроектного исследования Roland Berger Strategy Consultant, строительство новой линии позволит привлечь на маршрут от 16 до 24 млн. тонн дополнительных грузов к 2050 году. В конечном итоге, дополнительные экономические преимущества от реализации проекта получат 33 страны Восточной и Центральной Европы, Центральной Азии и Дальнего Востока, а также Россия.

По оценкам ОАО «РЖД», реальным сроком доставки грузов из Европы в Азию и обратно станет 13-14 суток, а высвобождение оборотных средств, в зависимости от стоимости грузов, составит от $100 до $1000 с одного контейнера. При этом по территории России планируется осуществлять транзит грузов от восточных границ и портов всего за 7 суток. Для этого разработана и внедряется специальная программа по формированию нового транспортного продукта «Транссиб за 7 суток».

Как сообщал УНИАН, компания Roland Berger в декабре 2010 г. завершила обоснование инвестиций проекта строительства железной дороги шириной 1520 мм на территории Словакии и Австрии до Вены, согласно которому стоимость новой железной дороги, которая должна пройти по территории Словакии наряду с существующей "европейской" колеей, оценивается в 6,3 млрд. евро. Дополнительно потребуется 240 млн. евро для организации грузовых терминалов и 130 млн. евро для закупки подвижного состава.

Глава РЖД Владимир ЯКУНИН прогнозировал, что проектирование широкой колеи стандарта 1520 мм от Кошице (Восточная Словакия) до Вены (Австрия) может начаться в 4-м квартале 2011 года.

Справка УНИАН. Железнодорожные администрации РФ, Украины, Словакии и Австрии в мае 2009 г. подписали меморандум о создании СП Breitspu Planungsgesellschaft mbH с целью обоснования инвестиций в проект достройки широкой колеи от Кошице до Вены. Продление широкой колеи в Европу к 2050 году позволит привлекать 16 млн. тонн грузов ежегодно, в случае "оптимистического сценария" грузопоток может составить 24 млн. тонн в год.

На большинстве железных дорог Европы используется колея шириной 1435 мм, а в России, странах СНГ, Балтии и Финляндии – колея 1520 мм. Новый маршрут позволит сократить время доставки грузов из Азии в Европу и обратно до 15 дней (сегодня с использованием альтернативного морского маршрута этот срок составляет 30 дней).

Планируется, что строительство новой линии будет проходить в 2013-2015 гг. С 2016 года начнется осуществление коммерческих перевозок.

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Соцполитика

За пределами Украины работает 6,5 млн. мигрантов, что составляет более 14% населения, – МОМ

За пределами Украины работает 6,5 млн. мигрантов, что составляет 14,4% украинского населения.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные содержатся в информационных материалах, распространенных сегодня Представительством Международной организации по миграции (МОМ) в Украине на пресс-конференции в Киеве.

Из 6,5 млн. мигрантов 67% составляют мужчины, 33% — женщины.

Чаще всего украинцы выбирают для трудовой миграции Россию, Германию, США, Израиль, Чехию, Венгрию и Польшу.

По данным МОМ, 54% украинских мигрантов работают в сфере строительства, 17% - в сфере домашнего ухода, по 9% - в сельскохозяйственном секторе и торговле, еще 6% - в промышленности и 5% занимаются другими видами работ.

Самое большое количество граждан выезжает из Закарпатской и Черновицкой областей, наименьшее — из Киевской, Одесской, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областей.

Главным фактором, который влияет на миграционное поведение жителей разных регионов, является экономическая ситуация. Например, в Донецкой области средний доход на душу населения составляет 683 дол., в то же время на Буковине, откуда на заработки за границу выезжает больше всего людей, средний доход составляет 352 дол.

Среди других факторов, которые стимулируют трудовую миграцию, - близость к границе с ЕС, налаженные миграционные и культурные связи.

Относительно уровня образования украинских трудовых мигрантов, то, по данным МОМ, 59% имеют полное среднее образование, 17% - базовое или неполное высшее образование, 14% - высшее образование, 10% - начальное или незаконченное среднее образование. Однако, независимо от уровня образования, почти все украинские трудовые мигранты работают на работах, которые не нуждаются в высокой квалификации.

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Строительство

На строительство доступного жилья в проекте госбюджета-2012 предусмотрено 200 млн. грн.

На программу строительства (приобретение) доступного жилья в проекте государственного бюджета на 2012 год предусмотрено 200 млн. грн., что в два раза больше, чем в текущем году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, об этом заявил директор департамента государственных программ и развития жилищного строительства Минрегионстроя Александр НЕПОМНЯЩИЙ.

«Государство понимает значение программы и потому в проекте госбюджета 2012 года предусмотрено 200 миллионов гривень – вдвое больше, чем в этом году. Кроме того, теперь финансирование будет осуществляться отдельной строкой из общего фонда и распорядителем средств определен Минрегион», – сказал он.

По данным пресс-службы, 28 сентября межведомственная комиссия рассмотрела более 40 объектов незавершенного строительства и определила те из них, на которые могут быть направлены средства в рамках Государственной целевой социально-экономической программы строительства (приобретения) доступного жилья. Перечень объектов, которые допущены к участию в программе, будет опубликован на веб-сайте Минрегионстроя.

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Переименована Нацкомиссия регулирования рынка коммунальных услуг

Национальная комиссия регулирования рынка коммунальных услуг Украины переименована в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере коммунальных услуг.

Соответствующий Указ Президента Украины обнародован на официальном сайте главы государства.

Этим документом Президент также утвердил предельную численность работников Нацкомисии в количестве 412 штатных единиц.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Международные отношения

Янукович: Украина будет настаивать, чтобы в соглашении с ЕС была перспектива членства

Украина будет настаивать, чтобы в соглашении с ЕС об ассоциации была предусмотрена перспектива членства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на брифинге для прессы после встречи с премьер-министром Польши Дональдом ТУСКОМ.

«Мы настаивали и будем настаивать, чтобы в этом соглашении (об Ассоциации – УНИАН) была отображена перспектива вступления Украины в ЕС, хотя мы хорошо понимаем, что во время ратификации в каждой европейской стране, каждым парламентом, этот вопрос будет очень чувствительным для наших сторон», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

При этом он выразил убеждение, что европейские партнеры Украины и особенно друзья в Польше с пониманием отнесутся к прогрессу, который сегодня есть в Украине.

Также В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что саммит "Восточного партнерства" даст еще больший толчок для евроинтеграции Украины.

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