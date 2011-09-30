Оппозиция призвала ЕС перейти к конкретным действиям в отношении властей Украины - Арьев

Оппозиция призвала руководство Европейского Союза перейти к конкретным действиям в отношении украинской власти в ответ на сворачивание демократических процессов в Украине.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Владимир АРЬЕВ.

«Провели с Андреем ПАВЛОВСКИМ пресс-конференцию в Варшаве. Призвали руководство ЕС перейти от разговоров с ЯНУКОВИЧЕМ к конкретным действиям - блокировка счетов окружения и запрещение на въезд высокопоставленным лицам, судьям и прокурорам», - написал В.АРЬЕВ.

Он также сообщил, что оппозиция «обратится к европейцам с предложением бойкотировать Евро-2012 из-за грубых нарушений прав человека и заключения лидеров оппозиции».