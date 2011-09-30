ДАЙДЖЕСТ СМИ за 30 сентября

Экономические материалы

Украинские СМИ

Издание «Дело» в публикации «НБУ разослал банкам список документов, по которым можно обменивать валюту» подает подробности распоряжения регулятора…

http://delo.ua/finance/nbu-razoslal-bankam-spisok-dokumentov-po-kotorym-mozhno-obmeniva-165335/

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Также «Дело» в публикации «Полякам с трудом удалось свести Януковича с европейскими лидерами на саммите Восточного партнерства» пишет: Польша работала на два фронта, чтобы собрать высокопоставленных гостей на саммит Восточного партнерства. Европейские политики не хотели видеться с Виктором Януковичем, который не выполнил своего обещания освободить Юлию Тимошенко…

http://delo.ua/world/poljakam-s-trudom-udalos-svesti-janukovicha-s-evropejskimi-lideram-165321/

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«Дело» в публикации «Цены на нефть поставили трехлетний рекорд по скорости падения за квартал» пишет: трейдеры торгуют «от заголовка до заголовка», и до конца 2011 года нефтяные котировки могут обновить новые минимумы…

http://delo.ua/business/ceny-na-neft-postavili-trehletnij-rekord-po-skorosti-padenija-za-165331/

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Издание «Коммерсант-Украина» публикует материал «Цены растут в промышленных масштабах», в котором пишет: цены на газ для промышленных предприятий повышаются в третий раз за этот год. С октября топливо подорожает на 12%, до 3,3 тыс. грн за тысячу кубометров. Крупнейшие потребители газа — химические предприятия — получают его дешевле, поскольку четыре из пяти предприятий имеют контракты со структурами совладельца RosUkrEnergo Дмитрия Фирташа. Но и для них цена возрастет, что приведет к снижению их доходов…

http://www.kommersant.ua/doc/1784230

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Также «Коммерсант-Украина» публикует материал «Пошлины укореняются в Украине», в котором пишет: аграриям грозит повышение вывозных пошлин. В Министерстве экономического развития и торговли предложили ввести их на подсолнечное масло, а на зерновые продлить еще на год. Против действия пошлин выступают Минагрополитики и участники рынка, но до сих пор Кабмин игнорировал их мнение. Поэтому аграрии уже готовятся к массовым забастовкам…

http://www.kommersant.ua/doc/1784313

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Издание «Экономические известия» в публикации «Газпром» пустят на шельф» пишет: предстоящая реформа «Нафтогаза» и перспективы развития отечественной добычи углеводородов повышают интерес ведущих иностранных компаний к партнерству с украинским госхолдингом в реализации совместных проектов. «Газпром» также не останется в стороне от этой тенденции - ожидается, что он станет соучастником разработки структуры Палласа на шельфе Черного моря…

http://state.eizvestia.com/full/gazprom-pustyat-na-shelf

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Также «Экономические известия» публикуют материал «Милиция станцевала фокстрот», в котором пишут: одна из крупнейших сетей бытовой техники и электроники «Фокстрот. Техника для дома» не исключает приостановки своей деятельности. Причиной могут стать продолжающиеся следственные действия МВД на складах ритейлера…

http://markets.eizvestia.com/full/miliciya-stancevala-fokstrot

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«Экономические известия» публикуют материал «Карточки не пускают в зал», в котором пишут: уже с 1 января следующего года граждане страны смогут расплачиваться платежными карточками в торговых точках, расположенных в городах с населением более 25 тыс. человек. Во всяком случае, именно на это рассчитывает Кабмин, уполномочивший банкиров ускорить темпы развертывания платежных сетей…

http://finance.eizvestia.com/full/kartochki-ne-puskayut-v-zal

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Газета «Сегодня» в публикации «Чиновники, боясь попасться на взятках, подняли тарифы и удвоили число посредников» пишет: работник Одесской мэрии о взятках: "Раньше нам несли от $1 тыс. до $3 тыс. А сейчас меньше чем за $5—7 тыс. с вами и говорить не станут"…

http://www.segodnya.ua/news/14293790.html

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Также «Сегодня» в публикации «Валюту уже меняют по загранпаспорту и даже по "ксиве" беженца» пишет: иностранцы по-прежнему не могут обменять больше валюты, чем сдали…

http://www.segodnya.ua/news/14293876.html

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в публикации «Обстановка в стране заставляет россиян покупать зарубежную недвижимость» пишет: россияне в этом году вернули себе статус главных покупателей дорогой недвижимости в Лондоне. Этому способствует обстановка в России, говорят британские риэлторы…

http://www.vedomosti.ru/realty/news/1379484/london_dlya_russkih

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Также «Ведомости» в публикации «Дальний Восток готовится к дефициту моторного топлива» пишут: ремонт путей грозит дефицитом бензина на Дальнем Востоке. Комсомольский НПЗ загружен только на три четверти…

http://www.vedomosti.ru/tech/news/1379482/trudnosti_perevozki

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Издание «Известия» в публикации «Китайцы повторяют путь советской космонавтики» пишет: в стране запустили первый модуль космической станции, очень похожей на «Мир»…

http://www.izvestia.ru/news/502400

(УНИАН)