Анонс на 30 сентября

* Состоится открытое заседание Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг. Вопросы: О корректировании действующих тарифов на тепловую энергию для субъектов ведения хозяйства в сфере теплоснабжения для потребностей бюджетных учреждений и других потребителей, кроме населения. О корректировании действующих тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод для предприятий водопроводно-канализационного хозяйства для потребностей бюджетных учреждений и других потребителей, кроме населения.

* Пресс-конференция на тему: «Уровень жизни пенсионеров в Украине». Участники: Людмила Черенько, зав.отделом исследования уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований им.Птухи НАНУ; Лидия Ткаченко, ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им.Птухи НАНУ.

* Состоится церемония открытия украинско-корейского безнес-форума.

* В Национальном банке Украины для представителей СМИ состоится информационный день Генерального департамента регулирования платежных систем и расчетов. Темы: Структура Генерального департамента, его полномочия и функции; Функционирование платежных систем в Украине и др.

* 11-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Концерн «Ярослав»: почему тяжела на подъем легкая отрасль в Украине?”. Участники: В.Изовит, Украинская Ассоциация предприятий легкой промышленности, А.Барсук, ген.директор концерна «Ярослав»; Н.Попова, Центр сертификации и тестирования продукции легкой промышленности. Вопросы: Повернуться лицом к потребностям человека(о состоянии отрасли, необходимости поддержки легкой промышленности в Украине); Как возможно поднять отрасль? Опыт концерна «Ярослав»; Состояние изделий легкой промышленности в Украине сегодня (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +380 50 346 86 67, ukraina-forum@inbox.ru. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: «Угрожает ли Украине дефолт?». Участники: директор Научно-исследовательского экономического института при Минэкономики Украины Игорь Манцуров, экс-председатель Госфинуслуг Виктор Суслов и исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63