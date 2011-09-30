Европарламент поддержал независимость Палестины

Европейский парламент признал легитимной заявку Палестинской национальной администрации на признание независимости Палестинского государства. Об этом сообщается на сайте законодательного собрания Евросоюза.

Решение было принято по итогам заседания Европарламента в четверг, 29 сентября. При этом в резолюции отмечается, что создание палестинского государства возможно только путем переговоров с Израилем, передает Лента.ру.

Отмечая право Израиля на безопасность в рамках собственных границ, документ Европарламента признает за ПНА право на создание собственного государства в границах 1967 года. Иерусалим должен стать столицей обоих государств. При этом одностороннее изменение этих границ должно считаться недействительным. Депутаты призвали найти решение проблемы в течение года.

Как пишет The Jerusalem Post, решение было принято депутатами Европарламента единогласно.

Заявка на признание независимости ПНА была подана генеральному секретарю ООН ПАН Ги Муну руководителем автономии Махмудом АББАСОМ 23 сентября. 28 числа Совет безопасности ООН принял решение передать заявку на рассмотрение специального комитета.

Как отмечают СМИ, против заявки палестинцев выступает Вашингтон, по мнению которого, решение о независимости должно быть принято на основании двусторонних переговоров между Израилем и ПНА. Палестинцы, в свою очередь, в случае провала положительной резолюции рассчитывают обратиться к Генеральной ассамблее ООН, большая часть членов которой поддерживают независимость Палестины. Однако в этом случае ПНА получит статус страны-наблюдателя, не имеющего права голоса.