Делегация Беларуси покинула саммит "Восточного партнерства" в Варшаве
Делегация Беларуси покинула Саммит программы «Восточное партнерство», завершающийся сегодня в Варшаве, передает Радио «Свобода».
Ранее МИД Беларуси распространил заявление, в котором говорится о «дискриминации» по отношению к Минску, проявленной организаторами саммита – в частности, о том, что руководителю белорусской делегации не позволили участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных программой встречи.
Белорусскую делегацию возглавлял посол в Польше Виктор ГАЙСЕНОК.
Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО не был приглашен на саммит – ему запрещен въезд в страны ЕС в связи с преследованиями оппозиционных активистов.
Минск отказался направить на встречу главу своего МИД Сергея МАРТЫНОВА, приглашение которому направили организаторы саммита.