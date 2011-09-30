"Восточное партнерство" должно стать инструментом содействия интеграции в ЕС – Янукович

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что сегодня наступило время конкретных действий с целью наполнения инициативы «Восточного партнерства» практическим содержанием.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом глава Украинского государства заявил в своем выступлении на пленарной сессии саммита «Восточного партнерства» в Варшаве.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что период существования «Восточного партнерства» был наполнен предметными дискуссиями, компромиссными решениями и поиском действенных механизмов в рамках этого нового формата партнерства. «Наши усилия в этом направлении должны основываться на принципах общей собственности и взаимной ответственности, как государств-партнеров, так и стран - членов ЕС», – отметил глава государства.

По убеждению Президента Украины, «Восточное партнерство» должно стать важным вспомогательным инструментом в развитии отношений государств-партнеров с ЕС и в содействии их евроинтеграционным стремлениям.

При этом «Восточное партнерство» должно быть далекоидущим проектом и не должно создавать никаких ограничений относительно тех государств, которые заинтересованы в интеграции в Европейский Союз и готовы принимать на себя соответствующие обязательства, считает В.ЯНУКОВИЧ.

«Бесспорно, внедрение принципов дифференциации и «больше за большее» будет свидетельствовать об эволюции концепции «Восточного партнерства». Уверен, что предоставление Украине и другим государствам-партнерам, которые достигли прогресса в сближении с ЕС, четких политических сигналов по европейской перспективе, а также наполнение Инициативы конкретными проектами, будет залогом успеха «Восточного партнерства» и станет мощным импульсом для продолжения масштабных внутренних реформ», – отметил Президент.

Как сообщал УНИАН, программа ЕС «Восточное партнерство» была основана в мае 2009 года. Эта программа направлена на усиление отношений ЕС с восточными странами-соседями. В «Восточном партнерстве» принимают участие Азербайджан, Беларусь, Армения, Грузия, Молдова и Украина.