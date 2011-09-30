МИД РФ не имеет информации о сроках проведения заседания комиссии Украины и России

Москва. В Министерстве иностранных дел РФ не располагают информацией о сроках проведения заседания Межгосударственной украинско-российской комиссии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал официальный представитель МИД РФ Александр ЛУКАШЕВИЧ на брифинге в Москве.

«Дополнительных вводных я, к сожалению, не могу дать – договорились или нет. Вы видели констатацию нашего Президента о том, что работа ведется по подготовке к заседанию комиссии, и надеемся, что комиссия будет собрана для принятия решений, а не заседание ради заседания, а заседания ради конкретных результатов», - сказал А.ЛУКАШЕВИЧ.

Он отметил, что встреча между Президентами Украины и РФ 24 сентября прошла в «совершенно узком составе».

По его словам, на сегодняшний день дополнительной информации, чем та, которая опубликована на сайте Президента РФ, нет.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ во время встречи с Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ сказал, что заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии желательно проводить, “но, по моему мнению, желательно проводить с конкретным содержанием”.

В.ЯНУКОВИЧ предложил уже этой осенью провести заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии.

Он отметил, что в двусторонних отношениях между Россией и Украиной накопилось много вопросов, которые нуждаются в быстром решении.

27 сентября источники в дипломатических кругах сообщили УНИАН, что заседание Межгосударственной украинско-российской комиссии пройдет в октябре в Украине.

«Комиссия пройдет в октябре в Украине, но точная дата не определена”, - сказал собеседник агентства.