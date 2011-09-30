Лидеры ЕС и Президент Украины договорились встретиться в октябре в Брюсселе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, глава Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и председатель Совета Евросоюза Герман Ван РОМПЕЙ договорились встретиться в октябре в Брюсселе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президент Украины, такая договоренность была достигнута сегодня во время их встречи в Варшаве.

В ходе этой встречи председатель Совета ЕС одобрительно оценил евроинтеграционные устремления Украины. Он, в частности, сообщил, что в Евросоюзе ожидают саммит Украина-ЕС, который должен состояться в декабре. По словам Г.Ван РОМПЕЯ, до этого времени необходимо завершить работу над двусторонними документами, чтобы вывести отношения Украины и ЕС на новый уровень. В этом контексте председатель Совета ЕС также отметил необходимость последующего внедрения реформ в Украине.

Глава Еврокомиссии Ж.БАРРОЗУ также заявил о своей поддержке курса Украины на евроинтеграцию. Он отметил, что Украина имеет возможность стать первой страной «Восточного партнерства», которая подпишет соглашение об ассоциации с ЕС.

Глава Украинского государства, в свою очередь, отметил, что в настоящее время продолжается динамический период сотрудничества Украины и Европейского Союза. «Я высоко ценю тот откровенный, конструктивный диалог, который существует между нами, и готов его продолжать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Во время встречи обсуждались вопросы подготовки к подписанию Соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, Соглашения об ассоциации и Плане действий по либерализации Евросоюзом визового режима для Украины, а также современные вызовы, которые стоят перед Украиной.