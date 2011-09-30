Главное на 30 сентября (день)

Энергетика

Модернизация украинской газотранспортной системы с финансированием Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирным банком (ВБ) и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) может начаться в следующем году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР на совместном брифинге с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО после двусторонней встречи.

«Я считаю, что в следующем году можно ожидать, что фактически начнутся технические работы по реконструкции этого участка», - сказал Г.ЭТТИНГЕР.

Вопрос о выделении 310 млн. долл. на модернизацию газотранспортной системы будет обсужден на следующей неделе с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирным банком и Европейским инвестиционным банком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Гюнтер ЭТТИНГЕР на совместном брифинге с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО после двусторонней встречи.

Он отметил, что эти банки согласно Брюссельской декларации от 2009 года будут основными инвесторами модернизации украинской ГТС.

«Наиболее важным участком реконстриукции является «Уренгой – Помары – Ужгород» и на следующей неделе этот вопрос будет обсуждаться с банками и с заинтерсованными стурктурами. Следует сказать, что на это планируется выделить около 310 млн. долл. Будут обсуждаться условия выдачи следующего транша», - сказал Г.ЭТТИНГЕР.

Украина останется главным и наиболее важным транзитером газа в Европу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил еврокомиссар Гюнтер ЭТТИНГЕР на совместном брифинге с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО после двусторонней встречи.

«Украина и в дальнейшем останется наиболее важной страной транзитером газа из России в Европейский Союз», - сказал Г.ЭТТИНГЕР.

Он отметил, что на сегодняшний день ЕС потребляет порядка 500 млрд. кубометров газа, 125 млрд. из этого объема поступает из России, и 80% российского газа – порядка 100 млрд. кубометров поступает в Европу через украинскую ГТС.

Г.ЭТТИНГЕР подчеркнул, что в перспективе ЕС увеличит потребление газа на 100 млрд. кубометров – до 600 млрд. и объем газа, закупаемого в России, может составить 30, а возможно и 25%.

«Я считаю, что Российская Федерация в этом балансе будет представлять 30%, если не 25. И если на будущее у нас такая перспектива, то необходимо считать, что Украина как была, так и останется наиболее важным транзитером газа. Это означает, что ГТС Украины необходимо поддерживать, модернизировать и поддерживать на максимально техническом уровне, чтобы обеспечивать стабильные поставки газа в Европу», - сказал Г.ЭТТИНГЕР.

Гюнтер ЭТТИНГЕР считает целесообразным создание трехстороннего (Украина-Россия-ЕС) консорциума по управлению газотранспортной системой Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вечером 29 сентября в Киеве на совместном брифинге с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием БОЙКО.

«Мы должны говорить о трех сторонах участников этого процесса – это Европейский Союз, Украина и Российская Федерация. Это не будет консорциум в прямом бизнес-понимании. Потому что с российской стороны это, в первую очередь, путь от места газодобычи и дальше через Российскую Федерацию - это является компетенцией российского правительства, государства и «Газпрома». Дальше – Украина тоже с представительством государства и правительства, а также с государственной компанией «Нафтогаз», которая находится на этапе реструктуризации. Потом мы переходим к Европейскому Союзу, а здесь уже много частей газотранспортной системы, много предприятий, которые ее частично эксплуатируют, и много потребителей», - отметил еврокомиссар.

В то же время Г.ЭТТИНГЕР отметил, что в ЕС поддерживают «единую точку зрения» как с министром энергетики Украины, так и с министром энергетики России, по поводу того, чтобы газотранспортная система Украины работала стабильно, чтобы не повторились события 2009 года.

Украина и Россия не рассматривают вариант снижения транзитной ставки в переговорах о снижении цены на газ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил 29 сентября министр энергетики и угольной промышленности Юрий БОЙКО на совместном брифинге с еврокомиссаром Гюнтером ЭТТИНГЕРОМ после двусторонней встречи.

«Мы не рассматривали вариант снижения ставки транзита на всех этапах переговоров», - сказал Ю.БОЙКО.

Он отметил, что на данный момент представители НАК «Нафтогаз Украины» ведут с российскими коллегами переговоры по широкому спектру вопросов определенных президентами России и Украины в ходе последней встречи.

Он подчеркнул, что реализация этих договоренностей произойдет в ближайшее время. «Реализация будет происходить быстро, поскольку нам поставлена задача с учетом приближения отопительного сезона найти компромиссное решение, которое устроило бы обе стороны в достаточно сжатые сроки», - сказал Ю.БОЙКО.

На уточняющий вопрос, когда можно ждать результатов проходящих переговоров, Ю.БОЙКО сказал, что они появятся до ближайшей встречи президентом России и Украины.

Финансы

Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску лидера партии «Фронт Змін», народного депутата Арсения ЯЦЕНЮКА относительно отмены постановления Национального банка Украины о паспортизации валютно-обменных операций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Фронта Змін", предварительное судебное заседание по делу назначено на 20 октября. Будет рассматривать дело председательствующий судья Е.АБЛОВ.

Суд также обязал Нацбанк до 13 октября опубликовать объявление об обжаловании постановления НБУ №278, которым установлено, что валютно-обменные операции осуществляются только при условии предъявления паспорта.

К делу на стороне А.ЯЦЕНЮКА присоединяется Ассоциация украинских банков, которая представляет интересы 107 банков. В ходатайстве о привлечении АУБ к делу отмечается, что новые правила проведения валютно-обменных операций являются обязательными для исполнения банками, поэтому решение по данному делу может непосредственно повлиять на их права и обязанности.

Суд отказался останавливать действие постановления Нацбанка о паспортизации валютно-обменных операций до завершения рассмотрения дела и принятия решения. Он мотивировал это решение недостаточностью доказательств того, что постановление НБУ несет очевидный вред правам, свободам и интересам граждан Украины.

Лидер «Фронта Змін» обжаловал это решение в Киевском апелляционном административном суде.

Пресс-служба партии напоминает, что А.ЯЦЕНЮК подал иск в Окружной административный суд Киева с требованием признать противоправным и отменить постановление Нацбанка Украины от 11 августа №278 об осуществлении валютно-обменных операций при условии предъявления документа, удостоверяющего личность. А.ЯЦЕНЮК отмечает, что сбор, хранение, использование и распространение информации о физическом лице, в том числе конфиденциальной информации о физическом лице, осуществляется исключительно на основании закона. Вместе с тем, постановление НБУ №278 не является законом, а НБУ не имеет права требовать от банков выполнения операций и других действий, не предусмотренных законами Украины. Постановление грубо нарушает права граждан Украины и должно быть отменено в судебном порядке, считает А.ЯЦЕНЮК.

Номинальный валовой внутренний продукт Украины за II квартал 2011 года составил 316,48 млрд. грн.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, рост валового внутреннего продукта Украины во II квартале 2011 года против показателя II квартала 2010 года (в постоянных ценах 2007 года) составил 3,8%.

Рост ВВП во II квартале 2011 года против I квартала 2011 года с учетом сезонного фактора составил 0,5%.

Политика

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, глава Европейской комиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ и председатель Совета Евросоюза Герман Ван РОМПЕЙ договорились встретиться в октябре в Брюсселе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президент Украины, такая договоренность была достигнута сегодня во время их встречи в Варшаве.

В ходе этой встречи председатель Совета ЕС одобрительно оценил евроинтеграционные устремления Украины. Он, в частности, сообщил, что в Евросоюзе ожидают саммит Украина-ЕС, который должен состояться в декабре. По словам Г.Ван РОМПЕЯ, до этого времени необходимо завершить работу над двусторонними документами, чтобы вывести отношения Украины и ЕС на новый уровень. В этом контексте председатель Совета ЕС также отметил необходимость последующего внедрения реформ в Украине.

Глава Еврокомиссии Ж.БАРРОЗУ также заявил о своей поддержке курса Украины на евроинтеграцию. Он отметил, что Украина имеет возможность стать первой страной «Восточного партнерства», которая подпишет соглашение об ассоциации с ЕС.

Глава Украинского государства, в свою очередь, отметил, что в настоящее время продолжается динамический период сотрудничества Украины и Европейского Союза. «Я высоко ценю тот откровенный, конструктивный диалог, который существует между нами, и готов его продолжать», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Во время встречи обсуждались вопросы подготовки к подписанию Соглашения о создании зоны свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, Соглашения об ассоциации и Плане действий по либерализации Евросоюзом визового режима для Украины, а также современные вызовы, которые стоят перед Украиной.

Делегация Беларуси покинула Саммит программы «Восточное партнерство», завершающийся сегодня в Варшаве, передает Радио «Свобода».

Ранее МИД Беларуси распространил заявление, в котором говорится о «дискриминации» по отношению к Минску, проявленной организаторами саммита – в частности, о том, что руководителю белорусской делегации не позволили участвовать во всех мероприятиях, предусмотренных программой встречи.

Белорусскую делегацию возглавлял посол в Польше Виктор ГАЙСЕНОК.

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО не был приглашен на саммит – ему запрещен въезд в страны ЕС в связи с преследованиями оппозиционных активистов.

Минск отказался направить на встречу главу своего МИД Сергея МАРТЫНОВА, приглашение которому направили организаторы саммита.

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